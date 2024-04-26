26 квітня 2024 року: священномученика Василя — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна вінчатися і одружуватися, а також прибирати в будинку. Уже прилетіли ластівки — до тепла і багатого врожаю.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Василя. Він жив у IV столітті в місті Амасія. Присвятив себе захисту християн, борючись проти язичників та ідолопоклонників, а також підтримуючи віруючих у Господа. Він багаторазово був присутній на Соборах і писав листи, в яких засуджував аріїв. Тоді імператором був Ліциній, який відчував особливу пристрасть до служниці своєї дружини, на ім'я Глафіра. Він мав намір одружитися з нею, але Глафіра розповіла про це своїй господині і просила врятувати її. Цариця відправила служницю в Амасію, де проживав Василь. Святитель прийняв її під свою опіку і повідомив імператору, що служниця померла. У той час в Амасії почали будувати новий храм, і Глафіра написала листа своїй цариці, попросивши про допомогу. Однак цей лист потрапив до рук розгніваного імператора. Він наказав доставити до нього єпископа і Глафіру. Коли вони прибули, служницю відразу ж убили, а Василя кинули до в'язниці, вимагаючи від нього зректися Бога. Однак святитель відмовився, і йому відрубали голову.

Також 26 квітня — Міжнародний день пам'яті Чорнобиля.

Що не можна робити 26 квітня:

свататися, вінчатися, одружуватися — союз такий буде недовгим;

прибиратися в будинку;

мити вікна;

ходити на полювання.

Народні прикмети та повір'я:

чути зозулю — скоро погода покращиться;

теплий день — добре вродять огірки;

прилетіли ластівки — до тепла і багатого врожаю.

День ангела святкують:

Василь, Іван, Микола, Петро, Степан, Глафіра.

Народилися в цей день:

1890 рік — Микола Зеров, український поет, літературознавець і перекладач;

1980 рік — Ченнінг Татум, американський актор, продюсер і модель.

1985 рік — Артем Федецький, український футболіст, захисник збірної України та ФК "Дніпро" (м. Дніпро).

Також цього дня:

1514 рік — польський астроном Микола Коперник провів перше спостереження за Сатурном;

1933 рік — у Німеччині створено Гестапо (таємну державну поліцію);

1945 рік — Україна увійшла до складу ООН як член-засновник;

1962 рік — у космос запущено англо-американський супутник "Ariel", перший в історії міжнародний об'єкт у космосі;

1986 рік — вибух реактора на Чорнобильській АЕС (найбільша техногенна аварія в історії людства);

1989 рік — під час мітингу пам'яті жертв Чорнобиля у Львові мітингувальники вперше вийшли з синьо-жовтими прапорами;

1998 рік — у Г'юстоні (США) барбадосець Рон Кінг провів наймасовішу одночасну гру в шашки, зігравши з 385 супротивниками і вигравши у всіх.