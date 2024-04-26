TIME 100: Кайли Миноуг назвали одной из самых влиятельных людей года (фото)

По мнению журналистов, Миноуг является одной из самых успешных и знаковых музыкальных звезд в мире. Для торжественного выхода Кайли Миноуг выбрала эффектный наряд.

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Австралийскую поп-певицу и актрису Кайли Миноуг назвали одной из 100 самых влиятельных людей года. 25 апреля звезда присутствовала на гала-концерте TIME 100 в Линкольн-центре в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

55-летняя обладательница премии Грэмми в шикарном наряде вышла на красную дорожку. Для праздничного выхода она выбрала облегающее черное платье без рукавов длиной до щиколотки со сверкающей вставкой в ​​стиле пикабу на груди.

Певица Кайли Миноуг Фото: Getty Images

На ее платье имелся боковой разрез до бедра. Свой образ Кайли дополнила парой серебряных босоножек на шпильках с ремешками и такой же сверкающей маленькой сумочкой с ручкой. Миноуг завершила ансамбль браслетом с драгоценными, серьгами и массивным кольцом. Певица уложила свои светлые волосы мягкими волнами и нанесла вечерний макияж. Она подчеркнула глаза дымчатыми тенями и черной подводкой, а губы накрасила светло-розовой помадой.

Кайли Миноуг Фото: Getty Images

Исполнительница "Падам Падам" была включен в этом году в список "100 самых влиятельных людей" журнала TIME вместе с Дуа Липа, Колманом Доминго, Эллиотом Пейджем, Софией Копполой, Патриком Магомесом и другими.

Выпустив в прошлом году свой хит "Padam Padam", Миноуг получила премию "Грэмми" за лучшую поп-запись, первую за 20 лет. Трек вошел в ее 16-й студийный альбом Tension.

Напомним, 6 марта, Кайли Миноуг в эффектном наряде посетила церемонию BRIT 2024. Миноуг на церемонии была удостоена награды "в знак признания ее карьеры, охватывающей пять десятилетий, в качестве одной из самых успешных и знаковых музыкальных звезд в мире".