TIME 100: Кайлі Міноуг назвали однією з найвпливовіших людей року (фото)

На думку журналістів, Міноуг є однією з найуспішніших і знакових музичних зірок у світі. Для урочистого виходу Кайлі Міноуг обрала ефектне вбрання.

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Австралійську попспівачку й акторку Кайлі Міноуг назвали однією зі 100 найвпливовіших людей року. 25 квітня зірка була присутня на гала-концерті TIME 100 у Лінкольн-центрі в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

55-річна володарка премії Греммі в шикарному вбранні вийшла на червону доріжку. Для святкового виходу вона обрала відверту чорну сукню без рукавів довжиною до щиколотки з блискучою вставкою в стилі пікабу на грудях.

Співачка Кайлі Міноуг Фото: Getty Images

На її сукні був бічний розріз до стегна. Свій образ Кайлі доповнила парою срібних босоніжок на шпильках із ремінцями і такою ж блискучою маленькою сумочкою з ручкою. Міноуг завершила ансамбль браслетом з дорогоцінними сережками та масивною каблучкою. Співачка уклала своє світле волосся м'якими хвилями і нанесла вечірній макіяж. Вона підкреслила очі димчастими тінями і чорною підводкою, а губи нафарбувала світло-рожевою помадою.

Кайлі Міноуг Фото: Getty Images

Виконавиця "Падам Падам" була занесена цього року до списку "100 найвпливовіших людей" журналу TIME разом із Дуа Ліпа, Колманом Домінго, Елліотом Пейджем, Софією Копполою, Патріком Магомесом та іншими.

Випустивши торік свій хіт "Padam Padam", Міноуг отримала премію "Греммі" за кращий поп-запис, перший за 20 років. Трек увійшов до її 16-го студійного альбому Tension.

Нагадаємо, 6 березня, Кайлі Міноуг в ефектному вбранні відвідала церемонію BRIT 2024. Міноуг на церемонії була удостоєна нагороди "на знак визнання її кар'єри, що охоплює п'ять десятиліть, як однієї з найуспішніших і знакових музичних зірок у світі".