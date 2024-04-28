Принц Уильям раскрыл любимую шутку принцессы Шарлотты (видео)

Сейчас принц Уэльский вернулся после длительного отсутствия к королевским обязанностям. Он с семьей находился в Норфолке на пасхальных каникулах.

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Принц Уильям раскрыл любимую шутку своей дочери принцессы Шарлотты. Об этом пишет People.

Будущий король Великобритании накануне посетил среднюю школу церкви Св. Михаила в Англии в Сэндвелле, чтобы услышать об их инициативах в отношении психического здоровья. Во время небольшой групповой встречи для записи школьного радиошоу принца Уэльского попросили поделиться "папиной шуткой", но он решил процитировать любимую шутку его 8-летней дочери.

"Я думаю, что я скажу шутку, которая сейчас является любимой шуткой Шарлотты, которую она мне постоянно рассказывает", — сказал Уильям ученикам, добавив, что им придется взаимодействовать, чтобы это получилось.

"Тук-тук", — начал многодетный отец.

"Кто там?" — хором ответили школьники.

"Корова, которая перебивает", — продолжил принц Уильям.

Когда дети спросили: "Кого перебивает корова?", муж Кейт Миддлтон ответил: "Му!". После этого школьники хором засмеялись.

Принц Уильям

"Это то, что я сейчас часто слышу дома", — признался старший сын принцессы Дианы.

Принц Уильям и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Отметим, что, кроме 8-летней Шарлотты, принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают 10-летнего принца Джорджа и 6-летнего принца Луи. Сейчас семья максимально поддерживает больную раком принцессу Уэльскую. Последние несколько недель они провели вместе в Норфолке после Пасхи 2024 года. Теперь принц Уильям вернулся к своим королевским обязанностям.

Напомним, принц Уильям выполнил просьбу 12-летнего мальчика.

Также Фокус писал об улучшении отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон на фоне тяжелой болезни принцессы Уэльской.