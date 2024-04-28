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Стиль життя

Принц Вільям розкрив улюблений жарт принцеси Шарлотти (відео)

Принцеса Шарлотта, принц вільям та кейт міддлтон, улюблений жарт принцеси шарлотти, кейт міддлтон рак
Фото: Getty Images | Принцеса Шарлотта

Наразі принц Уельський повернувся після тривалої відсутності до королівських обовʼязків. Він з родиною перебував у Норфолку на великодніх канікулах.

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Принц Вільям розкрив улюблений жарт своєї доньки принцеси Шарлотти. Про це пише People.

Майбутній король Великої Британії напередодні відвідав середню школу церкви Св. Михайла в Англії в Сендвеллі, щоб почути про їхні ініціативи щодо психічного здоров’я. Під час невеликої групової зустрічі для запису шкільного радіошоу принца Уельського попросили поділитися "татовим жартом", але він вирішив процитувати улюблений жарт його 8-річної доньки.

"Я думаю, що я скажу жарт, який зараз є улюбленим жартом Шарлотти, який вона мені постійно розповідає", — сказав Вільям учням, додавши, що їм доведеться взаємодіяти, щоб це вийшло.

"Тук-тук", — почав багатодітний батько.

"Хто там?" — хором відповіли школярі.

"Корова, що перебиває", — продовжив принц Вільям.

Коли діти запитали: "Кого перебиває корова?", чоловік Кейт Міддлтон відповів: "Му!". Після цього школярі хором засміялися.

Принц Вільям

"Це те, що я зараз часто чую вдома", — зізнався старший син принцеси Діани.

Принц Вільям та принцеса Шарлотта Fullscreen
Принц Вільям та принцеса Шарлотта
Фото: Getty Images

Зазначимо, що, окрім 8-річної Шарлотти, принц Вільям та Кейт Міддлтон виховують 10-річного принца Джорджа та 6-річного принца Луї. Наразі родина максимально підтримує хвору на рак принцесу Уельську. Останні кілька тижнів вони провели разом у Норфолку після Великодня 2024. Тепер принц Вільям повернувся до своїх королівських обовʼязків.

Нагадаємо, принц Вільям виконав прохання 12-річного хлопчика.

Також Фокус писав про покращення стосунків принца Вільяма та Кейт Міддлтон на фоні важкої хвороби принцеси Уельської.