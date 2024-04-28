Символ мужественности и защита от сглаза: интригующая история подводки для глаз

Популярное косметическое средство имеет очень давнюю историю. И изначально подводкой пользовались и мужчины. Причем для защиты от солнца и песка.

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Использование подводки на Ближнем Востоке и в Северной Африке так же богато и разнообразно, как и сам регион. Самая ранняя версия подводки для глаз, которая была неотъемлемой частью арабской культуры на протяжении тысячелетий, восходит к Древнему Египту, где она служила не только для украшения, но также считалась защитой от пустынного солнца пустыни и даже сглаза. Но теперь подводку используют по всему миру. И ее история очень увлекательна, пишет CNN.

Почему подводку называют коль, или кайал

Иногда подводку называют Kohl или Kajal. Дословно это слово означает "сурьма" и заимствовано из аккадского языка.

Кайал использовали еще 3 тысячи лет до нашей эры. Считалось, что черный цвет притягивает солнечные лучи. Но также считалось, что она защищает от сглаза и проклятий. Так что рисовали подводкой не только под глазами, но наносили рисунки на все лицо. Считается, что крестоносцы привезли первую подводку в Европу.

Подводить глаза начали еще тысячи лет назад Фото: Freepik

Методы приготовления и применения коли также отражают разнообразие культурных ландшафтов региона. Пигмент обычно изготавливается из натуральных материалов; Например, жители Эмиратов исторически отдавали предпочтение семенам фиников, а в Ливане использовали кедровый мед и даже желчный пузырь гиены.

Подводка, как символ мужественности

На Аравийском полуострове сурьму используют в особых случаях, таких как свадьбы, роды и религиозные праздники. Традиция также берет свое начало в различных общинных практиках, в том числе у бедуинов, кочевых народов аравийских пустынь. Там краску традиционно наносят вокруг всей области глаз — под нижней линией ресниц, а иногда и над верхней линией ресниц. Приложение имеет двойную цель: подчеркнуть красоту глаз и обеспечить защиту от солнечных бликов, ветра и песка.

Бедуин в Иордании

В бедуинском обществе нанесение кайала также считается обрядом перехода в мужественность и признаком одиночества. К слову, Джек Воробей из "Пиратов Карибского моря" подводил глаза, чтобы уберечься от яркого солнца. Но и конечно это очень привлекательно.

Джек Воробей и его фирменный макияж Фото: Скриншот

А среди голливудских звезд большой поклонницей кайала была звезда немого кино Теда Бара.

Традиции и современность

Сегодня кайал сохраняет свой статус во всем арабском мире. Причем используют, как современные карандаши для подводки, так и более аутентичные, которые можно приобрести в лавках косметики на восточных базарах. Причем на родине кайала ее часто готовят самостоятельно и у каждой модницы есть традиционный рецепт, доставшийся ей от бабушек и прабабушек.

Кайал обычно выглядит так

К слову, кайал наносят на "ватерлинию" — ватерлайнинг предполагает нанесение подводки на внутренний край век для придания эффектного вида. А также у основания ресниц для создания тонкого эффекта более густых ресниц; оба метода имеют многовековую историю.

Эмили Ратаковски с подведенными глазами Фото: Instagram

Современные ингредиенты и способы приготовления кайала разнятся. В Северной Африке и на Среднем Востоке в изготовлении кайала домашних условиях все еще используют сульфид свинца, древесный уголь и сажу. Растительные масла и масла семян, орехов, смолы часто являются связующими компонентами. Подводка известных брендов обычно не содержат натуральных масел, потому что они могут вызвать аллергическую реакцию. И конечно там нет свинца.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие тренды макияжа будут актуальны в 2024 году.