Символ мужності та захист від пристріту: інтригуюча історія підводки для очей

Популярний косметичний засіб має дуже давню історію. І спочатку підводкою користувалися і чоловіки. Причому для захисту від сонця і піску.

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Використання підводки на Близькому Сході і в Північній Африці так само багате і різноманітне, як і сам регіон. Найбільш рання версія підводки для очей, яка була невід'ємною частиною арабської культури впродовж тисячоліть, походить від Стародавнього Єгипту, де вона слугувала не тільки для прикраси, але також вважалася захистом від пустельного сонця пустелі і навіть пристріту. Але тепер підводку використовують по всьому світу. І її історія дуже захоплива, пише CNN.

Чому підводку називають коль, або кайал

Іноді підводку називають Kohl або Kajal. Дослівно це слово означає "сурма" і запозичене з аккадської мови.

Кайал використовували ще 3 тисячі років до нашої ери. Вважалося, що чорний колір притягує сонячні промені. Але також вважалося, що вона захищає від пристріту і проклять. Тож малювали підводкою не тільки під очима, а й наносили малюнки на все обличчя. Вважається, що хрестоносці привезли першу підводку в Європу.

Підводити очі почали ще тисячі років тому Фото: Freepik

Методи приготування та застосування колі також відображають розмаїття культурних ландшафтів регіону. Пігмент зазвичай виготовляється з натуральних матеріалів; Наприклад, жителі Еміратів історично віддавали перевагу насінню фініків, а в Лівані використовували кедровий мед і навіть жовчний міхур гієни.

Підводка, як символ мужності

На Аравійському півострові сурму використовують в особливих випадках, таких як весілля, пологи та релігійні свята. Традиція також бере свій початок у різних общинних практиках, зокрема у бедуїнів, кочових народів аравійських пустель. Там фарбу традиційно наносять навколо всієї ділянки очей — під нижньою лінією вій, а іноді й над верхньою лінією вій. Додаток має подвійну мету: підкреслити красу очей і забезпечити захист від сонячних відблисків, вітру та піску.

Бедуїн у Йорданії

У бедуїнському суспільстві нанесення кайала також вважається обрядом переходу в мужність і ознакою самотності. До слова, Джек Горобець із "Піратів Карибського моря" підводив очі, щоб уберегтися від яскравого сонця. Але і звичайно це дуже привабливо.

Джек Горобець і його фірмовий макіяж Фото: Скриншот

А серед голлівудських зірок великою прихильницею кайала була зірка німого кіно Теда Бара.

Традиції та сучасність

Сьогодні кайал зберігає свій статус у всьому арабському світі. Причому використовують, як сучасні олівці для підводки, так і більш автентичні, які можна придбати в крамницях косметики на східних базарах. До того ж на батьківщині кайала її часто готують самостійно, і в кожної модниці є традиційний рецепт, що дістався їй від бабусь і прабабусь.

Кайал зазвичай має такий вигляд

До слова, кайал наносять на "ватерлінію" — ватерлайнінг передбачає нанесення підводки на внутрішній край повік для надання ефектного вигляду. А також біля основи вій для створення тонкого ефекту густіших вій; обидва методи мають багатовікову історію.

Емілі Ратаковскі з підведеними очима Фото: Instagram

Сучасні інгредієнти та способи приготування кайала різняться. У Північній Африці та на Середньому Сході у виготовленні кайала в домашніх умовах все ще використовують сульфід свинцю, деревне вугілля і сажу. Рослинні олії та олії насіння, горіхів, смоли часто є сполучними компонентами. Підводка відомих брендів зазвичай не містять натуральних олій, тому що вони можуть викликати алергічну реакцію. І звісно там немає свинцю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які тренди макіяжу будуть актуальні в 2024 році.