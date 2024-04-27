Вербное воскресенье 2024: что приготовить на праздничный стол

Меню на Вербное воскресенье должно быть постным, но разрешается есть рыбу и выпить немного вина, но только красного и сухого.

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Вербное воскресенье – последнее воскресенье Великого поста, а значит, что праздничный стол должен состоять из скоромных блюд. Правда, поскольку это праздник в постное меню разрешается добавить рыбные блюда и вино. В Вербное воскресенье готовят закуски из овощей, постные десерты, фруктовые напитки. Фокус предлагает несколько рецептов, которые украсят ваш праздничный стол.

Рыбный салат:

Ингредиенты:

отварная рыба 2 сортов – 1 кг (например, 0,5 филе окуня и 0,5 филе горбуши);

картофель – 0,5 кг;

грибы – 0,5 кг;

лук – 3 шт;

постный майонез – 250 гр.

Способ приготовления:

Картофель отварить в мундире до готовности, почистить, натереть на крупной терке. Лук почистить мелко порезать, обжарить до готовности, грибы также обжарить, предварительно порезав.

Теперь собираем салат. Для этого в салатницу выложить слой рыбы, сверху смазать постным майонезом, затем – слой грибов, майонез, слой жареного лука, майонез, слой другой рыбы и майонез.

Последним слоем салата должен быть картофель. Его тоже сверху смазать майонезом, украсить соленым или свежим огурцом, зеленью, креветками.

Чтобы праздничный рыбный салат был вкуснее, необходимо поставить его на ночь в холодильник.

Рыбный салат Фото: myvin.com.ua

Рыба в чесночном соусе

Ингредиенты:

филе жирной рыбы – 700 гр;

лимонный сок – 0,5 стак;

чеснок – 7 зубчиков;

растительное масло – 1 ст. л;

соль – по вкусу,

зелень.

Способ приготовления:

Филе выложить в форму для запекания. Залить подсоленной кипящей водой и потушить в духовке минут 30. После приготовления рыбы дать ей остыть, после чего переложить в эмалированную посуду, залить лимонным соком и выдержать в холодильнике 1,5-2 часа.

Для соуса растереть измельченный чеснок с солью, добавить масло, заправить соком лимона. При подаче на стол рыбу залить чесночным соусом, украсить зеленью.

Рыба в чесночном соусе Фото: takprosto.cc

Классический винегрет

Ингредиенты:

свекла вареная – 2-3 шт;

капуста квашеная – около 250 гр;

картофель, сваренный в мундире, – 5-6 шт;

морковь вареная – 2-3 шт;

консервированный зеленый горошек – 0,5 банки;

репчатый лук – 0,5 шт;

маринованные огурцы – 2-3 штуки;

соль, черный перец и подсолнечное масло – для заправки.

Способ приготовления:

Свеклу, картофель и морковь почистить, порезать мелкими кубиками. Лук мелко порезать. Квашеные огурцы порезать кубиками. Если капуста сильно соленая, ее следует промыть и затем мелко нашинковать.

В глубокой миске смешать все ингредиенты, слегка посолить и заправить растительным маслом.

Винегрет Фото: pinterest.com

Креветки карри

Ингредиенты:

чищеные креветки – 500 гр;

чеснок – 2 зубчика;

помидоры – 3 шт;

перец чили – 0,5 стручка;

кокосовое молоко – 200 мл;

соль;

порошок карри;

растительное масло;

укроп.

Способ приготовления:

В раскаленной сковороде с маслом быстро пожарить тонко нарезанный чеснок и очищенный от семян измельченный чили. Высыпать туда же креветки и через минуту – ломтики помидоров. Жарить пару минут помешивая. Добавить кокосовое молоко, карри, соль. Тушить на небольшом огне 5 минут, постоянно и аккуратно помешивая. При подаче блюдо посыпать укропом. В качестве гарнира к нему идеально подходит рис.

Креветки карри Фото: harchi.info

Судак под маринадом

Ингредиенты:

филе судака – 600 гр;

морковь – 300 гр;

репчатый лук – 400 гр;

корень петрушки – 200 гр;

корень сельдерея – 100 гр;

оливковое масло – 250 гр;

пюре из помидоров – 250 гр;

рыбный бульон – 250 мл;

мука – 70 гр;

растительное масло – 100 мл;

чеснок – 50 гр;

уксус – 20 ст. л;

тертый мускатный орех на кончике ножа;

гвоздика – 5 шт;

душистый перец – 5 горошин.

лавровый лист – 2 шт;

сахар;

соль;

черный молотый перец.

Способ приготовления:

Рыбу разделить на филе, нарезать на куски по 70-80 г, посолить, запанировать в муке и пожарить с обеих сторон в растительном масле.

Для маринада морковь, корень сельдерея и петрушки помыть, порезать соломкой. Репчатый лук почистить, нарезать полукольцами. Чеснок очистить, порезать вдоль на 3-4 части.

В оливковом масле прогреть морковь в течение 10 минут на среднем огне, добавить петрушку и сельдерей, греть еще 5-7 минут, добавить чеснок и лук. Греть на медленном огне еще 7-8 минут, добавить пюре из помидоров. Тушить все на малом огне 15 минут. Добавить мускатный орех, гвоздику, черный перец, душистый перец и лавровый лист. Добавить рыбный бульон, уксус, сахар, прогреть еще 5-7 минут и выключить огонь.

Жареные куски рыбы выложить в керамическую форму, залить маринадом. Охладить, поставив ночь в холодильнике. Подавать блюдо в охлажденном виде как закуску.

Судак в маринаде Фото: harchi.info

Несмотря на то, что Вербное Воскресенье — праздничный день, он не отменяет соблюдение Великого поста. Поэтому стоит воздержаться от так называемых скоромных продуктов, то есть от пищи, которая содержит жиры теплокровных животных. Не рекомендуется есть мясо млекопитающих и птиц.

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