Вербное воскресенье 2024: что приготовить на праздничный стол
Меню на Вербное воскресенье должно быть постным, но разрешается есть рыбу и выпить немного вина, но только красного и сухого.
Вербное воскресенье – последнее воскресенье Великого поста, а значит, что праздничный стол должен состоять из скоромных блюд. Правда, поскольку это праздник в постное меню разрешается добавить рыбные блюда и вино. В Вербное воскресенье готовят закуски из овощей, постные десерты, фруктовые напитки. Фокус предлагает несколько рецептов, которые украсят ваш праздничный стол.
Рыбный салат:
Ингредиенты:
- отварная рыба 2 сортов – 1 кг (например, 0,5 филе окуня и 0,5 филе горбуши);
- картофель – 0,5 кг;
- грибы – 0,5 кг;
- лук – 3 шт;
- постный майонез – 250 гр.
Способ приготовления:
Картофель отварить в мундире до готовности, почистить, натереть на крупной терке. Лук почистить мелко порезать, обжарить до готовности, грибы также обжарить, предварительно порезав.
Теперь собираем салат. Для этого в салатницу выложить слой рыбы, сверху смазать постным майонезом, затем – слой грибов, майонез, слой жареного лука, майонез, слой другой рыбы и майонез.
Последним слоем салата должен быть картофель. Его тоже сверху смазать майонезом, украсить соленым или свежим огурцом, зеленью, креветками.
Чтобы праздничный рыбный салат был вкуснее, необходимо поставить его на ночь в холодильник.
Рыба в чесночном соусе
Ингредиенты:
- филе жирной рыбы – 700 гр;
- лимонный сок – 0,5 стак;
- чеснок – 7 зубчиков;
- растительное масло – 1 ст. л;
- соль – по вкусу,
- зелень.
Способ приготовления:
Филе выложить в форму для запекания. Залить подсоленной кипящей водой и потушить в духовке минут 30. После приготовления рыбы дать ей остыть, после чего переложить в эмалированную посуду, залить лимонным соком и выдержать в холодильнике 1,5-2 часа.
Для соуса растереть измельченный чеснок с солью, добавить масло, заправить соком лимона. При подаче на стол рыбу залить чесночным соусом, украсить зеленью.
Классический винегрет
Ингредиенты:
- свекла вареная – 2-3 шт;
- капуста квашеная – около 250 гр;
- картофель, сваренный в мундире, – 5-6 шт;
- морковь вареная – 2-3 шт;
- консервированный зеленый горошек – 0,5 банки;
- репчатый лук – 0,5 шт;
- маринованные огурцы – 2-3 штуки;
- соль, черный перец и подсолнечное масло – для заправки.
Способ приготовления:
Свеклу, картофель и морковь почистить, порезать мелкими кубиками. Лук мелко порезать. Квашеные огурцы порезать кубиками. Если капуста сильно соленая, ее следует промыть и затем мелко нашинковать.
В глубокой миске смешать все ингредиенты, слегка посолить и заправить растительным маслом.
Креветки карри
Ингредиенты:
чищеные креветки – 500 гр;
- чеснок – 2 зубчика;
- помидоры – 3 шт;
- перец чили – 0,5 стручка;
- кокосовое молоко – 200 мл;
- соль;
- порошок карри;
- растительное масло;
- укроп.
Способ приготовления:
В раскаленной сковороде с маслом быстро пожарить тонко нарезанный чеснок и очищенный от семян измельченный чили. Высыпать туда же креветки и через минуту – ломтики помидоров. Жарить пару минут помешивая. Добавить кокосовое молоко, карри, соль. Тушить на небольшом огне 5 минут, постоянно и аккуратно помешивая. При подаче блюдо посыпать укропом. В качестве гарнира к нему идеально подходит рис.
Судак под маринадом
Ингредиенты:
- филе судака – 600 гр;
- морковь – 300 гр;
- репчатый лук – 400 гр;
- корень петрушки – 200 гр;
- корень сельдерея – 100 гр;
- оливковое масло – 250 гр;
- пюре из помидоров – 250 гр;
- рыбный бульон – 250 мл;
- мука – 70 гр;
- растительное масло – 100 мл;
- чеснок – 50 гр;
- уксус – 20 ст. л;
- тертый мускатный орех на кончике ножа;
- гвоздика – 5 шт;
- душистый перец – 5 горошин.
- лавровый лист – 2 шт;
- сахар;
- соль;
- черный молотый перец.
Способ приготовления:
Рыбу разделить на филе, нарезать на куски по 70-80 г, посолить, запанировать в муке и пожарить с обеих сторон в растительном масле.
Для маринада морковь, корень сельдерея и петрушки помыть, порезать соломкой. Репчатый лук почистить, нарезать полукольцами. Чеснок очистить, порезать вдоль на 3-4 части.
В оливковом масле прогреть морковь в течение 10 минут на среднем огне, добавить петрушку и сельдерей, греть еще 5-7 минут, добавить чеснок и лук. Греть на медленном огне еще 7-8 минут, добавить пюре из помидоров. Тушить все на малом огне 15 минут. Добавить мускатный орех, гвоздику, черный перец, душистый перец и лавровый лист. Добавить рыбный бульон, уксус, сахар, прогреть еще 5-7 минут и выключить огонь.
Жареные куски рыбы выложить в керамическую форму, залить маринадом. Охладить, поставив ночь в холодильнике. Подавать блюдо в охлажденном виде как закуску.
Несмотря на то, что Вербное Воскресенье — праздничный день, он не отменяет соблюдение Великого поста. Поэтому стоит воздержаться от так называемых скоромных продуктов, то есть от пищи, которая содержит жиры теплокровных животных. Не рекомендуется есть мясо млекопитающих и птиц.
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