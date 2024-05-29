Главные принципы бизнес-дрессинга теплого сезона

Дизайнеры бренда Andreas Moskin, Андрей Моськин и Андреас Белоус, убеждены, что формирование стиля для бизнесмена — это очень ответственный процесс.

Внешний вид предпринимателя может быть мощным источником информации и свидетельствовать об уровне уверенности, доверии к себе или даже способности преодолевать препятствия. Именно поэтому дизайнеры бренда Андрей Моськин и Андреас Белоус специально для Фокуса рассказали, как произвести правильное впечатление с помощью гардероба и поделились основными принципами бизнес-дрессировки теплого сезона.

Цвета

Для холодного сезона — более темные цвета, для теплого — более светлые. Это универсальное правило для любого дресс-кода. Понятно, что черный цвет и близкие к нему очень выгодны для бизнесмена прежде всего потому, что символизируют уверенность и надежность. Однако эти цвета совсем не функциональны в теплое время, зато можно излучать уверенность и изысканность и в светлых тонах. Поэтому рекомендуем сосредоточиться на этих оттенках — бежевый, серый, кремовый, голубой и, конечно, белый. Они хорошо сочетаются между собой или станут изысканной основой монохромного образа. Очевидно, можно попробовать сделать стилизацию в total color, однако при условии, что вы хотите сместить на себя внимание в сообществе, в котором находитесь.

Ткани

Чтобы выбрать правильные ткани для бизнес-дрессировки летом, предлагаем просмотреть основные материалы normcore стилизаций. Обычно в этой эстетике используют натуральные ткани (хлопок, лен, шерсть и шелк), которые имеют все необходимые функциональные характеристики для летнего сезона — воздухопроницаемость, теплопроводность, гигроскопичность (материал хорошо впитывает и быстро отдает влагу). И сегодня вы легко найдете вещи стиля business casual с натуральными составляющими. Например, смело выбирайте льняные пиджаки без подклада и не бойтесь, что эта вещь может выглядеть помятой. Естественная текстура пиджака уже давно воспринимается как должное и не вызывает неприятия.

Фасоны

Тренды современной мужской моды очень хорошо адаптируются к теплому сезону, ведь актуальные тенденции — это скорее о свободных, расслабленных силуэтах. Хотя здесь важно не перегнуть с "свободой" и не "съехать" в oversize, который обычно выглядит неуместно в бизнес-дрессинге. Абсолютный must have на этот сезон — это поло с воротничками на короткий рукав, который прекрасно смотрится как самостоятельный элемент, так и под пиджак. При этом советуем обратить внимание на вязаные поло, которые летом выглядят очень стильно вместе с чиносами или классическими шортами. Особенно такое поло подойдет мужчинам с фигурой типа "перевернутый треугольник". Что касается проверенной классики, то здесь стоит быть осторожным. Например, белая классическая рубашка очень ограничивает возможности вашей стилизации, поэтому лучше выберите базовую белую футболку, если сомневаетесь. Интересно, что все эти "верхи" могут и заправляться, и не заправляться в брюки — все зависит от того, какое у вас настроение в тот или иной солнечный день.

Обувь

Вы можете кардинально изменить атмосферу одного и того же образа, просто сменив обувь. Чиносы с вязаным поло на длинный рукав в белых кедах и коричневых лоферах — это совершенно разные стилизации. Здесь речь идет скорее о переходе из casual в business casual или наоборот. В любом случае, бежевые или коричневые лоферы, а также белые классические кеды — это ваш must have на лето. Конечно, никто не запрещает сандалии и кожаные тапочки, однако в рамках бизнес-дрессинга — это недопустимо.

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