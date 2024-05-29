Головні принципи бізнес-дрессінгу теплого сезону

Дизайнери бренду Andreas Moskin, Андрій Моськін та Андреас Білоус, переконані, що формування стилю для бізнесмена — це дуже відповідальний процес.

Зовнішній вигляд підприємця може бути потужним джерелом інформації та свідчити про рівень впевненості, довіру до себе чи навіть здатність долати перешкоди. Саме тому дизайнери бренду Андрій Моськін та Андреас Білоус спеціально для Фокусу розповіли, як справити правильне враження за допомогою гардеробу та поділилися основними принципами бізнес-дрессінгу теплого сезону.

Кольори

Для холодного сезону — темніші кольори, для теплого — світліші. Це універсальне правило для будь-якого дрес-коду. Зрозуміло, що чорний колір та близькі до нього дуже вигідні для бізнесмена насамперед тому, що символізують впевненість та надійність. Однак ці кольори зовсім не функціональні у теплу пору, натомість можна випромінювати впевненість та вишуканість і у світлих барвах. Тож рекомендуємо зосередитися на цих відтінках — бежевий, сірий, кремовий, блакитний та, певна річ, білий. Вони гарно поєднуються між собою або ж стануть вишуканою основою монохромного образу. Вочевидь, можна спробувати зробити стилізацію у total color, проте за умови, що ви хочете змістити на себе увагу в спільноті, в якій перебуваєте.

Тканини

Щоб обрати правильні тканини для бізнес-дрессінгу влітку, пропонуємо переглянути основні матеріали normcore стилізацій. Зазвичай у цій естетиці використовують натуральні тканини (бавовна, льон, вовна та шовк), які мають усі необхідні функціональні характеристики для літнього сезону — повітропроникність, теплопровідність, гігроскопічність (матеріал добре вбирає та швидко віддає вологу). І сьогодні ви легко знайдете речі стилю business casual із натуральними складниками. Наприклад, сміливо обирайте лляні піджаки без підкладу і не бійтеся, що ця річ може виглядати пом’ятою. Природна текстура піджака уже давно сприймається як належне і не викликає несприйняття.

Фасони

Тренди сучасної чоловічої моди дуже добре адаптовуються до теплого сезону, адже актуальні тенденції — це радше про вільні, розслаблені силуети. Хоча тут важливо не перегнути із "вільністю" та не "з'їхати" в oversize, який зазвичай виглядає недоречно у бізнес-дрессінгу. Абсолютний must have на цей сезон — це поло із комірцями на короткий рукав, який чудово виглядає як самостійний елемент, так і під піджак. При тому радимо звернути увагу на в’язані поло, які влітку виглядають дуже стильно разом із чіносами чи класичними шортами. Особливо таке поло личитиме чоловікам із фігурою типу "перевернутий трикутник". Щодо перевіреної класики, то тут варто бути обережним. Наприклад, біла класична сорочка дуже обмежує можливості вашої стилізації, тому краще виберіть базову білу футболку, якщо сумніваєтеся. Цікаво, що усі ці "верхи" можуть і заправлятися, і не заправлятися в штани — усе залежить від того, який у вас настрій в той чи інший сонячний день.

Взуття

Ви можете кардинально змінити атмосферу одного і того ж образу, просто змінивши взуття. Чіноси із в’язаним поло на довгий рукав у білих кедах та коричневих лоферах — це зовсім різні стилізації. Тут йдеться радше про перехід із casual в business casual чи навпаки. У кожному разі, бежеві чи коричневі лофери, а також білі класичні кеди — це ваш must have на літо. Звісно, ніхто не забороняє сандалі та шкіряні капці, проте в межах бізнес-дрессінгу — це неприпустимо.

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