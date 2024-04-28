"Джон Гальяно: Взлет и падение". Почему стоит посмотреть фильм о невыносимом гении

На экраны вышел документальный фильм о культовой фигуре мировой моды — Джоне Гальяно.

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Украинский кинозритель может посмотреть документальную ленту о самом скандальном персонаже от моды конца XX — начала XXI веков. Картина вышла на большие экраны, начиная с 25 апреля. Режиссером фешн-документалки выступил оскароносный Кевин Макдональд. Фокус побывал на допремьерном показе и рассказывает о фильме.

Официальный трейлер к фильму "Джон Гальяно. Взлет и падение" 2024

Фильм "Джон Гальяно. Взлет и падение" 2024

В первую очередь, на что невольно обращаешь внимание во время просмотра ленты — это абсолютная и безусловная любовь всех рассказчиков к личности Джона Гальяно, включая самого режиссера. Видно, что все они давно простили ему расовый скандал, стоивший ему поста креативного директора дома Dior, да и вообще полной отмены, как сейчас принято это называть.

Ведь для многих из них эпоха Гальяно — это не просто дружба с гением от моды, создававшим более 33 коллекций в год, это еще и время, когда не было такого количества идеологических рамок, в которых живут знаменитости последние лет 10: это их общая "рок-н-рольная" молодость, в которой Джон Гальяно был чем-то вроде Мика Джаггера от моды.

Кейт Мосс, Наоми Кемпбелл, Кристи Тарлингтон и другие знаменитые модели были неотъемлемой частью культовых, почти театральных модных показов Гальяно в период своего карьерного восхождения. И неудивительно, что они неизменно тоскуют по тому времени и самому кутюрье, которому удалось создать их общий яркий, фантастический и абсолютно недоступный для непосвященных мир грандиозных шоу и самых востребованных закрытых вечеринок.

Фильм призван взвесить грехи дизайнера и его грандиозный вклад в историю развития моды и очевидно, что создатели фильма выступают на стороне достижений Гальяно, считая его падение, возможно, и заслуженным, но требующим сожаления и пересмотра.

Кто такой Джон Гальяно

Джон Гальяно – блестящий британский дизайнер, чья грандиозная фантазия взбудоражила мир высокой моды 90-х годов и поднял сферу, как таковую на новый уровень восприятия и уважения. Он был креативным директором домов Givenchy и Dior в Париже. Признание его таланта было невероятным, но он сильно устал и переутомился, у него начались проблемы с употреблением алкоголя и наркотиков, кроме того, он пребывал в эмоциональном перенапряжении после внезапной смерти своего помощника и друга Стивена Робинсона.

Так, в 2011 году, появилось видео, на котором он, явно под воздействием алкоголя, совершает гротескные антисемитские заявления в адрес женщин в парижском кафе La Perle, за что ему были предъявлены уголовные обвинения и штраф.

Фильм не скрывает вероятности того, что он может стать инструментом искупления и прощения для Джона Гальяно, ведь его сопродюсером выступил издатель Vogue Condé Nast, в состав руководителей которого входят бывшие и настоящие сторонники Гальяно, очевидно желающие вернуть "падшего бога" на модный "Олимп".

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Каскадер" 2024.