"Джон Гальяно: Зліт і падіння". Чому варто подивитися фільм про нестерпного генія

На екрани вийшов документальний фільм про культову фігуру світової моди — Джона Гальяно.

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Український кіноглядач може подивитися документальну стрічку про найскандальнішого персонажа від моди кінця XX — початку XXI століть. Картина вийшла на великі екрани, починаючи з 25 квітня. Режисером фешн-документалки виступив оскароносний Кевін Макдональд. Фокус побував на допрем'єрному показі і розповідає про фільм.

Офіційний трейлер до фільму "Джон Гальяно. Зліт і падіння" 2024

Фільм "Джон Гальяно. Зліт і падіння" 2024

Насамперед, на що мимоволі звертаєш увагу під час перегляду стрічки, — це абсолютна і безумовна любов усіх оповідачів до особистості Джона Гальяно, включно з самим режисером. Видно, що всі вони давно пробачили йому расовий скандал, який коштував йому посади креативного директора будинку Dior, та й узагалі повного скасування, як зараз заведено це називати.

Адже для багатьох з них епоха Гальяно — це не просто дружба з генієм від моди, який створював понад 33 колекції на рік, це ще й час, коли не було такої кількості ідеологічних меж, в яких живуть знаменитості останні років 10: це їхня спільна "рок-н-рольна" молодість, в якій Джон Гальяно був чимось на кшталт Міка Джаггера від моди.

Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Крісті Тарлінгтон та інші знамениті моделі були невід'ємною частиною культових, майже театральних модних показів Гальяно в період свого кар'єрного сходження. І не дивно, що вони незмінно сумують за тим часом і за самим кутюр'є, якому вдалося створити їхній спільний яскравий, фантастичний і абсолютно недоступний для непосвячених світ грандіозних шоу і найбільш затребуваних закритих вечірок.

Фільм покликаний зважити гріхи дизайнера і його грандіозний внесок в історію розвитку моди, і очевидно, що творці фільму виступають на боці досягнень Гальяно, вважаючи його падіння, можливо, і заслуженим, але таким, що вимагає жалю і перегляду.

Джон Гальяно — блискучий британський дизайнер, чия грандіозна фантазія розбурхала світ високої моди 90-х років і підняла сферу, як таку, на новий рівень сприйняття і поваги. Він був креативним директором будинків Givenchy і Dior у Парижі. Визнання його таланту було неймовірним, але він сильно втомився і перевтомився, у нього почалися проблеми з вживанням алкоголю і наркотиків, крім того, він перебував в емоційному перенапруженні після раптової смерті свого помічника і друга Стівена Робінсона.

Так, у 2011 році з'явилося відео, на якому він, явно під впливом алкоголю, робить гротескні антисемітські заяви на адресу жінок у паризькому кафе La Perle, за що йому висунули кримінальні звинувачення і штраф.

Фільм не приховує ймовірності того, що він може стати інструментом спокути і прощення для Джона Гальяно, адже його співпродюсером виступив видавець Vogue Condé Nast, до складу керівників якого входять колишні і справжні прихильники Гальяно, які вочевидь бажають повернути "занепалого бога" на модний "Олімп".

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Каскадер" 2024.