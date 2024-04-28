Часы богатейшего пассажира "Титаника" продали за рекордные 1,5 миллиона долларов (фото)
Джон Джейкоб Астор был богатейшим пассажиром утонувшего лайнера. Часы нашли на его теле, после того, как "Титаник" утонул.
Часы богатейшего пассажира "Титаника" ушли с молотка за 1,5 миллиона долларов — это рекордная сумма для вещей, связанных с затонувшим лайнером. Стартовая цена была примерно в 10 раз ниже. Речь о золотых карманных часах Waltham с гравировкой инициалов JJA, которые принадлежали бизнесмену Джону Джейкобу Астору, который построил отели Astoria, St. Regis и Knickerbocker в Нью-Йорке. Об этом пишет ВВС.
Состояние Астора оценивалось в 87 миллионов долларов, что сегодня эквивалентно нескольким миллиардам долларов, уточнили в аукционном доме Henry Aldridge & Son, который проводил торги.
47-летний Джону Джейкоб Астор был одним из самых богатых людей в мире, когда поднялся на борт "Титаника" в 1912 году. Астор был инвестором, писателем и ветераном испано-американской войны. В последний раз Астора видели курящим на мостике "Титаника" вместе с другими пассажирами первого класса, когда корабль затонул. Астор остался на борту "Титаника", после того, как посадил свою беременную жену Мадлен, ее горничную и медсестру в спасательную шлюпку.
Тело Астора обнаружили в воде спустя неделю после крушения "Титаника". Карманные часы Waltham из 14-каратного золота, с инициалами Астора, нашли у него в кармане и передали его старшему сыну Винсенту, которому было всего 20 лет.
Позже Винсент восстановил часы и носил их десятилетиями, пока не подарил их своему крестнику Уильяму Доббину, сыну исполнительного секретаря Джона Джейкоба, Уильяма Доббина-старшего. Доббин должен был отплыть вместе с Джоном Джейкобом, но в последнюю минуту решил остаться в Шербуре.
Часы были приобретены у семьи Доббин коллекционером памятных вещей с Титаника в 1990-х годах. Артефакт показывали на выставках в Президентской библиотеке Рональда Рейгана, Музее моряков в Нью-Йорке и Национальном географическом музее в Вашингтоне.
Ранее самой дорогой вещью с "Титаника", проданной на торгах, была скрипка. На этом инструменте руководитель оркестра знаменитого лайнера играл, когда пароход начал тонуть. 11 лет назад скрипка ушла с молотка за 1,4 миллиона долларов, хотя ориентировочная цена была втрое ниже.
А недавно на аукционе продали фото айсберга, который и погубил "Титаник". Снимок сделал гробовщик Джон Сноу-младший, который должен был заниматься извлечением тел пассажиров из океана, а также их последующим бальзамированием.