Часы богатейшего пассажира "Титаника" продали за рекордные 1,5 миллиона долларов (фото)

Джон Джейкоб Астор был богатейшим пассажиром утонувшего лайнера. Часы нашли на его теле, после того, как "Титаник" утонул.

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Часы богатейшего пассажира "Титаника" ушли с молотка за 1,5 миллиона долларов — это рекордная сумма для вещей, связанных с затонувшим лайнером. Стартовая цена была примерно в 10 раз ниже. Речь о золотых карманных часах Waltham с гравировкой инициалов JJA, которые принадлежали бизнесмену Джону Джейкобу Астору, который построил отели Astoria, St. Regis и Knickerbocker в Нью-Йорке. Об этом пишет ВВС.

Состояние Астора оценивалось в 87 миллионов долларов, что сегодня эквивалентно нескольким миллиардам долларов, уточнили в аукционном доме Henry Aldridge & Son, который проводил торги.

Джон Джейкоб Астор Фото: Instagram Henry Aldridge & Son

47-летний Джону Джейкоб Астор был одним из самых богатых людей в мире, когда поднялся на борт "Титаника" в 1912 году. Астор был инвестором, писателем и ветераном испано-американской войны. В последний раз Астора видели курящим на мостике "Титаника" вместе с другими пассажирами первого класса, когда корабль затонул. Астор остался на борту "Титаника", после того, как посадил свою беременную жену Мадлен, ее горничную и медсестру в спасательную шлюпку.

Гибель "Титаника" Фото: Express

Тело Астора обнаружили в воде спустя неделю после крушения "Титаника". Карманные часы Waltham из 14-каратного золота, с инициалами Астора, нашли у него в кармане и передали его старшему сыну Винсенту, которому было всего 20 лет.

Позже Винсент восстановил часы и носил их десятилетиями, пока не подарил их своему крестнику Уильяму Доббину, сыну исполнительного секретаря Джона Джейкоба, Уильяма Доббина-старшего. Доббин должен был отплыть вместе с Джоном Джейкобом, но в последнюю минуту решил остаться в Шербуре.

Часы были приобретены у семьи Доббин коллекционером памятных вещей с Титаника в 1990-х годах. Артефакт показывали на выставках в Президентской библиотеке Рональда Рейгана, Музее моряков в Нью-Йорке и Национальном географическом музее в Вашингтоне.

Ранее самой дорогой вещью с "Титаника", проданной на торгах, была скрипка. На этом инструменте руководитель оркестра знаменитого лайнера играл, когда пароход начал тонуть. 11 лет назад скрипка ушла с молотка за 1,4 миллиона долларов, хотя ориентировочная цена была втрое ниже.

А недавно на аукционе продали фото айсберга, который и погубил "Титаник". Снимок сделал гробовщик Джон Сноу-младший, который должен был заниматься извлечением тел пассажиров из океана, а также их последующим бальзамированием.