Годинник найбагатшого пасажира "Титаніка" продали за рекордні 1,5 мільйона доларів (фото)

Джон Джейкоб Астор був найбагатшим пасажиром потонулого лайнера. Годинник знайшли на його тілі, після того, як "Титанік" потонув.

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Годинник найбагатшого пасажира "Титаніка" пішов з молотка за 1,5 мільйона доларів — це рекордна сума для речей, пов'язаних із затонулим лайнером. Стартова ціна була приблизно в 10 разів нижчою. Ідеться про золотий кишеньковий годинник Waltham із гравіюванням ініціалів JJA, який належав бізнесменові Джону Джейкобу Астору, котрий побудував готелі Astoria, St. Regis і Knickerbocker у Нью-Йорку. Про це пише ВВС.

Статки Астора оцінювали у 87 мільйонів доларів, що сьогодні еквівалентно кільком мільярдам доларів, уточнили в аукціонному домі Henry Aldridge & Son, який проводив торги.

Джон Джейкоб Астор Фото: Instagram Henry Aldridge & Son

47-річний Джон Джейкоб Астор був одним із найбагатших людей у світі, коли піднявся на борт "Титаніка" 1912 року. Астор був інвестором, письменником і ветераном іспано-американської війни. Востаннє Астора бачили, як він курив на містку "Титаніка" разом з іншими пасажирами першого класу, коли корабель затонув. Астор залишився на борту "Титаніка", після того, як посадив свою вагітну дружину Мадлен, її покоївку і медсестру в рятувальну шлюпку.

Загибель "Титаніка" Фото: Express

Тіло Астора виявили у воді через тиждень після аварії "Титаніка". Кишеньковий годинник Waltham із 14-каратного золота, з ініціалами Астора, знайшли в нього в кишені і передали його старшому синові Вінсенту, якому було всього 20 років.

Пізніше Вінсент відновив годинник і носив його десятиліттями, поки не подарував його своєму хрещенику Вільяму Доббіну, синові виконавчого секретаря Джона Джейкоба, Вільяма Доббіна-старшого. Доббін мав відплисти разом із Джоном Джейкобом, але в останню хвилину вирішив залишитися в Шербурі.

Годинник був придбаний у сім'ї Доббін колекціонером пам'ятних речей з Титаніка в 1990-х роках. Артефакт показували на виставках у Президентській бібліотеці Рональда Рейгана, Музеї моряків у Нью-Йорку і Національному географічному музеї у Вашингтоні.

Раніше найдорожчою річчю з "Титаніка", проданою на торгах, була скрипка. На цьому інструменті керівник оркестру знаменитого лайнера грав, коли пароплав почав тонути. 11 років тому скрипка пішла з молотка за 1,4 мільйона доларів, хоча орієнтовна ціна була втричі нижчою.

А нещодавно на аукціоні продали фото айсберга, який і погубив "Титанік". Знімок зробив трунар Джон Сноу-молодший, який мав займатися витяганням тіл пасажирів з океану, а також їхнім подальшим бальзамуванням.