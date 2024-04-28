Годинник найбагатшого пасажира "Титаніка" продали за рекордні 1,5 мільйона доларів (фото)
Джон Джейкоб Астор був найбагатшим пасажиром потонулого лайнера. Годинник знайшли на його тілі, після того, як "Титанік" потонув.
Годинник найбагатшого пасажира "Титаніка" пішов з молотка за 1,5 мільйона доларів — це рекордна сума для речей, пов'язаних із затонулим лайнером. Стартова ціна була приблизно в 10 разів нижчою. Ідеться про золотий кишеньковий годинник Waltham із гравіюванням ініціалів JJA, який належав бізнесменові Джону Джейкобу Астору, котрий побудував готелі Astoria, St. Regis і Knickerbocker у Нью-Йорку. Про це пише ВВС.
Статки Астора оцінювали у 87 мільйонів доларів, що сьогодні еквівалентно кільком мільярдам доларів, уточнили в аукціонному домі Henry Aldridge & Son, який проводив торги.
47-річний Джон Джейкоб Астор був одним із найбагатших людей у світі, коли піднявся на борт "Титаніка" 1912 року. Астор був інвестором, письменником і ветераном іспано-американської війни. Востаннє Астора бачили, як він курив на містку "Титаніка" разом з іншими пасажирами першого класу, коли корабель затонув. Астор залишився на борту "Титаніка", після того, як посадив свою вагітну дружину Мадлен, її покоївку і медсестру в рятувальну шлюпку.
Тіло Астора виявили у воді через тиждень після аварії "Титаніка". Кишеньковий годинник Waltham із 14-каратного золота, з ініціалами Астора, знайшли в нього в кишені і передали його старшому синові Вінсенту, якому було всього 20 років.
Пізніше Вінсент відновив годинник і носив його десятиліттями, поки не подарував його своєму хрещенику Вільяму Доббіну, синові виконавчого секретаря Джона Джейкоба, Вільяма Доббіна-старшого. Доббін мав відплисти разом із Джоном Джейкобом, але в останню хвилину вирішив залишитися в Шербурі.
Годинник був придбаний у сім'ї Доббін колекціонером пам'ятних речей з Титаніка в 1990-х роках. Артефакт показували на виставках у Президентській бібліотеці Рональда Рейгана, Музеї моряків у Нью-Йорку і Національному географічному музеї у Вашингтоні.
Раніше найдорожчою річчю з "Титаніка", проданою на торгах, була скрипка. На цьому інструменті керівник оркестру знаменитого лайнера грав, коли пароплав почав тонути. 11 років тому скрипка пішла з молотка за 1,4 мільйона доларів, хоча орієнтовна ціна була втричі нижчою.
А нещодавно на аукціоні продали фото айсберга, який і погубив "Титанік". Знімок зробив трунар Джон Сноу-молодший, який мав займатися витяганням тіл пасажирів з океану, а також їхнім подальшим бальзамуванням.