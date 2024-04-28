Переволновалась: alyona alyona потеряла голос перед первой репетицией на Евровидении (фото)

Певица объяснила, что причина в психосоматике. Она перенервничала из-за долгой дороги в Мальме.

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Украинская певица alyona alyona, которая вместе с Jerry Heil будет представлять Украину на "Евровидении-2024", рассказала, что у нее пропал голос за несколько часов до первой репетиции. Она даже записала видео в сториз в Instagram, сказав, что ощутимо охрипла.

На своей странице в Instagram alyona alyona пожаловалась на проблемы с голосом. Она предположила, что причиной ее проблем со здоровьем является психосоматика.

alyona alyona пожаловалась на проблемы с голосом Фото: Инстаграмма alyona alyona

Алена Савраненко (настоящее имя певицы) пожаловалась, что на нее повлияли долгая дорога в Мальме продолжительностью 28 часов и переживания.

"Я охрипла. Верите ли вы в психосоматику? В то, что на нервной почве организм может что-то делать такое, чего очень сильно вы боитесь, чтобы он это делал?" — спросила исполнительница.

Но проблемы с голосом не повлияли на график alyona alyona и Jerry Heil. Певицы все же провели репетицию.

репетиция дуэта на главной сцене Евровидения 2024 Фото: Eurovision.tv

Это они впервые попробовали спеть свою конкурсную песню "Teresa & Maria" на главной сцене шоу "Евровидение 2024".

Напомним, полуфиналы "Евровидения 2024" состоятся 7 и 9 мая, а долгожданный гранд-финал конкурса пройдет 11 мая.

Уже появился список онлайн-платформ, на которых можно будет просмотреть все выступления участников "Евровидения 2024".

Ранее alyona alyona и Jerry Heil представили свои сценические костюмы для выступления. На фото видно, что рэперша будет выступать в брючном костюме, а ее коллега выбрала романтическую сукну с элементами рыцарского доспеха.