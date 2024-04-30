"Церемония полнолуния": Джессика Альба отметила 43-й день рождения с семьей и друзями (фото)

Джессика Альба подробно рассказала о своем торжестве. Актриса провела необычную церемонию и насладилась "звуковой ванной".

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Американская актриса Джессика Альба 28 апреля отпраздновала свой 43-й день рождения в окружении семьи и близких друзей в своем особняке в Лос-Анджелесе. Знаменитость поделилась со своими 20 миллионами подписчиков уникальным способом, которым она провела этот день и фотографиями торжества в своем аккаунте в Instagram.

Звезда "Города грехов", светящаяся от счастья, подписала свой пост: "Церемония полнолуния с моими девочками. Еще одно путешествие вокруг Солнца. Чувствую себя невероятно благословенной и благодарной".

Альба сказала в видео: "Во время полнолуния я провела небольшую церемонию. Мы приняли звуковую ванну, вкусно пообедали, а затем провели своего рода ритуал или церемонию освобождения. Это было очень целебно и расслабляюще".

"Если вы никогда не пробовали принимать звуковую ванну, я настоятельно рекомендую вам найти для этого прекрасное место", — продолжила она.

На фотографиях с торжества можно увидеть радостно украшенный стол с четырьмя потрясающими тортами, подчеркивающими яркий день актрисы.

Трогательный момент запечатлел Джессику с закрытыми глазами и горящими свечами, загадывающую желание на день рождения — традицию, которую берегут многие. На другом снимке Джессика и ее дочери уютно устроились на диване, демонстрируя свои тесные отношения.

На вечеринке по случаю дня рождения к Джессике присоединились ее муж Кэш Уоррен, трое их детей — Хонор Мари, Хейвен Гарнер и Хейс, а также ее родители, Кэтрин и Марк Альба.

Напомним, в августе прошлого года Джессика Альба поделилась снимком с мужем и тремя детьми. Семья в полном составе сходила на грандиозное музыкальное шоу Тейлор Свифт.