"Я так благодарна тебе": Джессика Альба поздравила маму Кэти с днем рождения (фото)

В публикации актриса Джессика Альба нежно называет свою маму "мамасита".

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Американская актриса 42-летняя Джессика Альба поздравила маму Кэти с днем рождения. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Мама Джессики Альбы Фото: instagram.com/jessicaalba

В публикации она нежно назвала ее "мамасита" и разместила серию фотографий из жизни их семьи.

"С Днем Рождения, моя мамасита @cathyalba. Я люблю тебя до луны и обратно — спасибо, что всегда поддерживала меня, верила в меня и подталкивала меня следовать своим мечтам", — написала Джессика.

"… и я так благодарна тебе. За очередную поездку вокруг ☀️!", — продолжила актриса, добавив хэштег #LibraSeason.

Серия фотографий актрисы началась со снимка, на котором она и Кэти руками изображают сердечки. На другом снимке —муж Джессики Кэш Уоррен, преподносит своей свекрови изысканный праздничный торт, украшенный свечами.

Мама и муж Джессики Альбы Фото: instagram.com/jessicaalba

Среди фотографий из прошлого Альба поделилась снимком своей мамы в молодости.

Мама Джессики Альбы Кэти Фото: instagram.com/jessicaalba

Также актриса опубликовала фотографию с родителями.

Джессика Альба с родителями Фото: instagram.com/jessicaalba

В комментариях к посту Кэти ответила Альбе любовью: "Бог благословил меня тобой, и я очень тебя люблю. @jessicaalba, я так тебя люблю".

В прошлом месяце Альба аналогично поздравила своего отца с днем рождения. В публикации, посвященной ее "папасито", она написала: "Не могу дождаться, чтобы отпраздновать твой день рождения".

Джессика Альба с отцом

Напомним, 22 августа Фокус писал о том, что Джессика Альба продемонстрировала стильный образ total denim. Джинсовый тотал-лук звезда дополнила аксессуарами на сумму более 12 тысячи долларов.