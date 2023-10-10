"Я так вдячна тобі": Джессіка Альба привітала маму Кеті з днем народження (фото)

У публікації актриса Джессіка Альба ніжно називає свою маму "мамасіта".

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Американська актриса 42-річна Джессіка Альба привітала маму Кеті з днем народження. Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Мама Джессіки Альби Фото: instagram.com/jessicaalba

У публікації вона ніжно назвала її "мамасіта" і розмістила серію фотографій із життя їхньої родини.

"З Днем Народження, моя мамасіта @cathyalba. Я люблю тебе до місяця і назад — спасибі, що завжди підтримувала мене, вірила в мене і підштовхувала мене слідувати своїм мріям", — написала Джессіка.

"... і я так вдячна тобі. За чергову поїздку навколо ☀️!", — продовжила актриса, додавши хештег #LibraSeason.

Серія фотографій акторки почалася зі знімка, на якому вона і Кеті руками зображують сердечка. На іншому знімку — чоловік Джессіки Кеш Воррен, підносить своїй свекрусі вишуканий святковий торт, прикрашений свічками.

Мама і чоловік Джессіки Альби Фото: instagram.com/jessicaalba

Серед фотографій з минулого Альба поділилася знімком своєї мами в молодості.

Мама Джессіки Альби Кеті Фото: instagram.com/jessicaalba

Також актриса опублікувала фотографію з батьками.

Джессіка Альба з батьками Фото: instagram.com/jessicaalba

У коментарях до посту Кеті відповіла Альбі любов'ю: "Бог благословив мене тобою, і я дуже тебе люблю. @jessicaalba, я так тебе люблю".

Минулого місяця Альба аналогічно привітала свого батька з днем народження. У публікації, присвяченій її "папасіто", вона написала: "Не можу дочекатися, щоб відсвяткувати твій день народження".

Джессіка Альба з батьком

Нагадаємо, 22 серпня Фокус писав про те, що Джессіка Альба продемонструвала стильний образ total denim. Джинсовий тотал-лук зірка доповнила аксесуарами на суму понад 12 тисяч доларів.