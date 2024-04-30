"Церемонія повного місяця": Джессіка Альба відсвяткувала 43-й день народження із сім'єю та друзями (фото)

Джессіка Альба детально розповіла про своє торжество. Акторка провела незвичайну церемонію і насолодилася "звуковою ванною".

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Американська акторка Джессіка Альба 28 квітня відсвяткувала свій 43-й день народження в оточенні сім'ї та близьких друзів у своєму особняку в Лос-Анджелесі. Знаменитість поділилася зі своїми 20 мільйонами підписників унікальним способом, у який вона провела цей день, і світлинами урочистості у своєму акаунті в Instagram.

Зірка "Міста гріхів", що світиться від щастя, підписала свій пост: "Церемонія повного місяця з моїми дівчатками. Ще одна подорож навколо Сонця. Відчуваю себе неймовірно благословенною і вдячною".

Альба сказала у відео: "Під час повного місяця я провела невелику церемонію. Ми прийняли звукову ванну, смачно пообідали, а потім провели свого роду ритуал або церемонію звільнення. Це було дуже цілюще і розслаблююче".

"Якщо ви ніколи не пробували приймати звукову ванну, я настійно рекомендую вам знайти для цього прекрасне місце", — продовжила вона.

На фото з урочистості можна побачити радісно прикрашений стіл з чотирма приголомшливими тортами, що підкреслюють яскравий день акторки.

Зворушливий момент закарбував Джессіку із заплющеними очима і палаючими свічками, що загадує бажання на день народження — традицію, яку бережуть багато хто. На іншому знімку Джессіка та її дочки затишно влаштувалися на дивані, демонструючи свої тісні стосунки.

На вечірці з нагоди дня народження до Джессіки приєдналися її чоловік Кеш Воррен, троє їхніх дітей — Хонор Марі, Хейвен Гарнер і Хейс, а також її батьки, Кетрін і Марк Альба.

Нагадаємо, в серпні минулого року Джессіка Альба поділилася знімком з чоловіком і трьома дітьми. Сім'я в повному складі сходила на грандіозне музичне шоу Тейлор Свіфт.