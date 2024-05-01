Нездоровые желания: почему постоянно хочется сладкого, соленого или фастфуд, — диетолог

Пищевые прихоти могут быть частью физиологического процесса, а могут свидетельствовать о дефиците важных микроэлементов или даже о высоком уровне тревожности. Эксклюзивно для Фокуса врач эндокринолог Анастасия Соколова помогает разобраться в распространенных причинах пищевых прихотей.

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Хотя бы раз в жизни каждый из нас испытывал неудержимое желание съесть шоколадку, свежий багет, селедку или бургер. Чаще такие желания случаются у женщин, которые в определенные периоды своей жизни могут сочетать, на первый взгляд, несовместимые продукты. Тем не менее, вполне нормально, если вам перед критическими днями захотелось съесть шоколадный кекс, но если вы ежедневно съедаете большое количество сладкого и не можете наесться, — нужно искать причину. Фокус спросил у врача эндокринолога, диетолога, аспирантки кафедры эндокринологии НУОЗУ им. Шупика Соколовой Анастасии о том, как понять причины своих пищевых прихотей и вернуть себе контроль над питанием.

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Чаще всего беглые прихоти могут свидетельствовать о несбалансированности рациона, железодефицитной анемии и даже стрессе.

Железодефицитная анемия

Фото: Freepik

"Бывают и пищевые прихоти, и дефицитные состояния, которые приводят к изменению вкусовых предпочтений. Наиболее распространённое дефицитное состояние, которое может спровоцировать странные пищевые влечения, например жевание мела или другие непонятные вкусовые инверсии, — это железодефицитная анемия. В этом случае стоит проверить уровень гемоглобина и ферритина", — говорит эндокринолог.

Это особенно актуально, если вы веган или вегетарианец и не доедаете мяса. Дефицит белка может также вызвать снижение уровня железа, а изменения в рационе и достаточное количество этого нутриента могут снизить эти вкусовые инверсии.

"Если мы говорим о железодефицитной анемии, то безусловно, нужны препараты железа по показаниям, ведь лечение и нормализация уровня железа помогут решить этот вопрос", — говорит Анастасия Соколова.

Беременность

Фото: Freepik

Следующий вид пищевой прихоти вполне физиологический — это инверсия вкусов во время первого триместра беременности. В этом случае происходит влияние прогестерона и хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), что может влиять на пищевые влечения. Например, беременной хочется мясо с шоколадом, какие-то особые комбинации продуктов, или вообще имеют место довольно странные вкусовые пристрастия..

"Это влияние прогестерона, вполне физиологическое состояние, которое заканчивается после первого триместра", — успокаивает врач.

Что провоцирует тягу к сладкому?

Тяга к сладкому — наиболее распространенное современное состояние, которое может быть продиктовано различными компонентами. Наиболее распространенный — это отсутствие медленных правильных углеводов в рационе, таких как крупы, макароны, крахмалистые овощи, что провоцирует снижение глюкозы. Это приводит к изменению пищевого поиска именно на быстро доступные углеводы, ведь наш мозг питается сахаром.

Несбалансированный рацион

Фото: Freepik

Часто тяга к определенным продуктам, в том числе к сладкому продиктована именно несбалансированным рационом, а именно недостаточным количеством углеводов Добавив в рацион такие медленные углеводы, как крупы, макароны, крахмалистые овощи: картофель, батат, тыква и свекла, вы сможете снизить тягу к сладкому.

"Если вас постоянно тянет к сладкому, стоит, в первую очередь, проанализировать свой рацион. Хватает ли там калорий, какое процентное отношение медленных углеводов? И доедаете ли вы на протяжении дня", — отмечает Анастасия Соколова.

Хронический стресс

Кроме хронического недоедания и несбалансированного рациона, причиной тяги к сладкому может быть повышенный уровень тревоги и стресса, что сейчас очень актуально для каждого украинца.

"В этом случае следует оценить качество и количество ночного сна, есть ли депрессивные тревожные расстройства (для этого есть анкетирование и консультации терапевтов, психотерапевтов, психиатров), ведь при употреблении сладкого происходит выброс дофамина. Поэтому если человек постоянно в подавленном настроении, то изменение пищевого поиска может быть именно на сладкое", — говорит эндокринолог.

Анастасия Соколова отмечает, что среди причин тяги к сладкому может быть также недостаток хрома, поэтому эмпирическое назначение препаратов с хромом на один месяц может также уменьшить эту тягу.

"И есть также эндокринные состояния, такие как нарушение углеводного профиля, инсулинорезистентность или гиперинсулинемия, которые также могут повышать тягу к сладкому, но это не часто и не прямая связь", — говорит врач.

Ментальное здоровье

Фото: Freepik

Одновременная тяга к чрезмерно сладкой и жирной пище, по словам эндокринолога, не имеет прямой связи с дефицитами, а скорее связана с уровнем ментального здоровья.

"Человек в подавленном состоянии и тревоге хочет чрезмерно жирную пищу, по типу фастфуда. А если еще и уменьшена сфера заботы о себе, сфера волевых способностей, то человек будет выбирать легко доступные и высококалорийные продукты, чтобы не быть голодным. Это происходит не из-за того, что чего-то не хватает, а именно из-за желания забить желудок здесь и сейчас", — говорит Анастасия Соколова.

Эмоциональное переедание и заедание стресса, к сожалению, случается очень часто, поэтому если вы заметили проблему и не можете самостоятельно с ней справиться, не стесняйтесь обратиться за помощью.

Когда обратиться к врачу

Фото: Freepik

Если вы не можете справиться с этой проблемой самостоятельно, стоит обратиться к специалисту, который вам поможет.

"Идея обратиться к семейному врачу и пройти общий чекап, оценить свое объективное состояние здоровья — это всегда хорошая идея. Мы имеем даже скрининги — проверки состояния здоровья без жалоб, а здесь даже есть жалобы, которые свидетельствуют об определенных нарушениях пищевого поведения, поэтому этот шаг будет правильным", — говорит эндокринолог.

Если вы самостоятельно не можете проанализировать рацион или вам не хватает волевых способностей для изменения пищевого поведения, то безусловно, стоит обращаться к специалисту.

Какие анализы сдавать?

Чтобы понять, в чем причина таких нездоровых влечений к определенной пище, стоит сделать чекап организма и сдать анализы.

"Это безусловно, развернутый общий анализ крови, уровень ферритина, анемическая панель, уровень витамина D. Для старших возрастных групп на контроле должен быть кальций ионизированный, анализы на проверку функций щитовидной железы, углеводный обмен. И в общий чекап также входит проверка печени, почек и желчного пузыря", — говорит эндокринолог.

Как преодолеть нездоровую тягу к еде

Фото: Freepik

Изменив правила питания, пересмотрев режим и продукты, которые вы употребляете, вы можете сделать первый шаг к решению этой проблемы, ведь тяга к сладкому может иметь последствия. Это и лишний вес, и проблемы с ЖКТ, и колебания уровня сахара в крови. Эксперт дала советы, которые помогут вам преодолеть нездоровую тягу к еде:

сделайте свое питание режимным, употребляйте пищу регулярно, 3-4 раза в день;

следите, чтобы в тарелке были все макро- и микронутриенты: углеводы, жиры, белки и клетчатка;

сбалансируйте каждый прием пищи. Если вы не знаете как, то проанализируйте рацион вместе с нутрициологом или диетологом.

пройдите скрининг или оцените объективное состояние своего здоровья с помощью лабораторных и инструментальных обследований по рекомендации врача;

нормализуйте ментальное здоровье или сбалансируйте эмоциональную сферу, которая очень сильно влияет на нашу жизнь и состояние здоровья;

сохраняйте режим работы и отдыха, ведь на переутомлении человек съедает больше, чем при нормальном ментальном балансе;

"Если вы понимаете, что у вас есть повышенный уровень тревоги, эмоциональная нестабильность, проявления депрессии, панические атаки, все то, что может привести к чрезмерному перееданию, стоит обратиться к специалисту, например, психотерапевту или психиатру", — советует Анастасия Соколова.

Напомним, 7 причин отказаться от сладкого и улучшить здоровье.

Ранее Фокус писал о том, какие 5 специй помогут обуздать сильную тягу к сладкому и похудеть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.