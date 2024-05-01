Нездорові бажання: чому постійно хочеться солодкого, солоного або фастфуд, — дієтологиня

Харчові забаганки можуть бути частиною фізіологічного процесу, а можуть свідчити про дефіцит важливих мікроелементів або навіть про високий рівень тривожності. Ексклюзивно для Фокусу лікарка ендокринологиня Анастасія Соколова допомагає розібратися в розповсюджених причинах харчових забаганок.

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Хоча б раз у житті кожен з нас відчував нестримне бажання з'їсти шоколадку, свіжий багет, оселедець або бургер. Частіше такі бажання трапляються у жінок, які в певні періоди свого життя можуть поєднувати, на перший погляд, несумісні продукти. Проте, цілком нормально, якщо вам перед критичними днями захотілося з'їсти шоколадний кекс, але якщо ви щодня з'їдаєте велику кількість солодкого та не можете наїстися, — потрібно шукати причину. Фокус запитав у лікарки ендокринологині, дієтологині, аспірантки кафедри ендокринології НУОЗУ ім. Шупика Соколової Анастасії про те, як зрозуміти причини своїх харчових забаганок та повернути собі контроль над харчуванням.

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Найчастіше побіжні забаганки можуть свідчити про незбалансованість раціону, залізодефіцитну анемію та навіть стрес.

Залізодефіцитна анемія

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"Бувають і харчові забаганки, і дефіцитні стани, які призводять до зміни смакових уподобань. Найбільш поширений дефіцитний стан, який може спровокувати дивні харчові потяги, наприклад жування крейди або інші незрозумілі смакові інверсії, — це залізодефіцитна анемія. У цьому випадку варто перевірити рівень гемоглобіну та феритину", — каже ендокринологиня.

Це особливо актуально, якщо ви веган чи вегетаріанець і не доїдаєте м'яса. Дефіцит білка може також викликати зниження рівня заліза, а зміни у раціоні та достатня кількість цього нутрієнта можуть знизити ці смакові інверсії.

"Якщо ми кажемо про залізодефіцитну анемію, то безумовно, потрібні препарати заліза за показаннями, адже лікування та нормалізація рівня заліза допоможуть розв'язати це питання", — каже Анастасія Соколова.

Вагітність

Фото: Freepik

Наступний вид харчової забаганки цілком фізіологічний — це інверсія смаків під час першого триместру вагітності. У цьому випадку відбувається вплив прогестерону та хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ), що може впливати на харчові потяги. Наприклад, вагітній хочеться м'ясо з шоколадом, якісь особливі комбінації продуктів, або взагалі мають місце досить дивні смакові потяги.

"Це вплив прогестерону, цілком фізіологічний стан, який закінчується після першого триместру", — заспокоює лікарка.

Що провокує тягу до солодкого?

Тяга до солодкого — найбільш поширений сучасний стан, який може бути продиктований різними компонентами. Найбільш поширений — це відсутність повільних правильних вуглеводів в раціоні, таких як крупи, макарони, крохмалисті овочі, що провокує зниження глюкози. Це призводить до зміни харчового пошуку саме на швидко доступні вуглеводи, адже наш мозок харчується цукром.

Незбалансований раціон

Фото: Freepik

Часто тяга до певних продуктів, зокрема до солодкого продиктована саме незбалансованим раціоном, а саме недостатньою кількістю вуглеводів. Додавши до раціону такі повільні вуглеводи, як крупи, макарони, крохмалисті овочі: картоплю, батат, гарбуз та буряк, ви зможете знизити тягу до солодкого.

"Якщо вас постійно тягне до солодкого, варто, насамперед, проаналізувати свій раціон. Чи вистачає там калорій, чи вистачає відсоткового відношення повільних вуглеводів? І чи взагалі ви доїдаєте", — наголошує Анастасія Соколова.

Хронічний стрес

Окрім хронічного недоїдання та незбалансованого раціону, причиною тяги до солодкого може бути підвищений рівень тривоги та стресу, що зараз дуже актуально для кожного українця.

"У цьому випадку варто оцінити якість та кількість нічного сну, чи є депресивні тривожні розлади (для цього є анкетування та консультації терапевтів, психотерапевтів, психіатрів), адже під час вживанні солодкого відбувається викид дофаміну. Тому якщо людина постійно в пригніченому настрої, то зміна харчового пошуку може бути саме на солодке", — каже ендокринологиня.

Анастасія Соколова зазначає, що серед причин потягу до солодкого може бути також нестача хрому, тому емпіричне призначення препаратів з хромом на один місяць може також зменшити цю тягу.

"І є також ендокринні стани, такі як порушення вуглеводного профілю, інсулінорезистентність або гіперінсулінемія, які також можуть підвищувати тягу до солодкого, але це не часто і не прямий зв'язок", — каже лікарка.

Ментальне здоров'я

Фото: Freepik

Одночасна жага до надмірно солодкої та жирної їжі, за словами ендокринологині, не має прямого зв'язку з дефіцитами, а скоріше пов'язана з рівнем ментального здоров'я.

"Людина в пригніченому стані та тривозі хоче надмірно жирну їжу, по типу фастфуду. А якщо ще й зменшена сфера піклування про себе, сфера вольових здібностей, то людина обиратиме легко доступні та висококалорійні продукти, аби не бути голодною. Це відбувається не через те, що чогось не вистачає, а саме через бажання забити шлунок тут і зараз", — каже Анастасія Соколова.

Емоційне переїдання та заїдання стресу, на жаль, трапляється дуже часто, тому якщо ви помітили проблему та не можете самостійно з нею впоратись, не соромтеся звернутися по допомогу.

Коли звернутися до лікаря

Фото: Freepik

Якщо ви не можете впоратися із цією проблемою самостійно, варто звернутись до спеціаліста, який вам допоможе.

"Ідея звернутися до сімейного лікаря та пройти загальний чекап, оцінити свій об'єктивний стан здоров'я — це завжди гарна ідея. Ми маємо навіть скринінги — перевірки стану здоров'я без скарг, а тут навіть є скарги, які свідчать про певні порушення харчової поведінки, тому цей крок буде правильним", — каже ендокринологиня.

Якщо ви самостійно не можете проаналізувати раціон або вам не вистачає вольових здібностей для зміни харчової поведінки, то безумовно, варто звертатися до спеціаліста.

Які аналізи здавати?

Щоб зрозуміти, в чому причина таких нездорових потягів до певної їжі, варто зробити чекап організму та здати аналізи.

"Це безумовно, розгорнутий загальний аналіз крові, рівень феритину, анемічна панель, рівень вітаміну D. Для старших вікових груп на контролі має бути кальцій іонізований, аналізи на перевірку функцій щитоподібної залози, вуглеводний обмін. І в загальний чекап також входить перевірка печінки, нирок і жовчного міхура", — каже ендокринологиня.

Як подолати нездорову тягу до їжі

Фото: Freepik

Змінивши правила харчування, переглянувши режим та продукти, які ви вживаєте, ви можете зробити перший крок до розв'язання цієї проблеми, адже тяга до солодкого може мати наслідки. Це і зайва вага, і проблеми із ШКТ, і коливання рівня цукру в крові. Експертка дала поради, які допоможуть вам подолати нездоровий потяг до їжі:

зробіть своє харчування режимним, вживайте їжу регулярно, 3-4 рази на день;

слідкуйте, щоб в тарілці були всі макро та мікронутрієнти: вуглеводи, жири, білки та клітковина;

збалансуйте кожен прийом їжі. Якщо ви не знаєте як, то проаналізуйте раціон разом з нутриціологом або дієтологом.

пройдіть скринінг або оцініть об'єктивний стан свого здоров'я за допомогою лабораторних та інструментальних обстежень за рекомендацією лікаря;

нормалізуйте ментальне здоров'я або збалансуйте емоційну сферу, яка дуже сильно впливає на наше життя та стан здоров'я;

зберігайте режим роботи та відпочинку, адже на перевтомі людина з'їдає більше, ніж при нормальному ментальному балансі;

"Якщо ви розумієте, що у вас є підвищений рівень тривоги, емоційна нестабільність, прояви депресії, панічні атаки, все те, що може призвести до надмірного переїдання, варто звернутись до спеціаліста, наприклад, психотерапевта або психіатра", — радить Анастасія Соколова.

Нагадаємо, 7 причин відмовитися від солодкого і поліпшити здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, які 5 спецій допоможуть приборкати сильний потяг до солодкого і схуднути.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.