Экс-супруга Джастина Трюдо неловко прокомментировала дружбу с Меган Маркл

В свое время герцогиня Сассекская называла Софи Трюдо "любимой подругой". Впрочем, последнее интервью канадской журналистки, судя по всему, намекает на разрыв близкой связи между женщинами.

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Подруга Меган Маркл неловко прокомментировала их дружбу. Об этом пишет The Times of London.

Софи Грегуар Трюдо — экс-жена канадского премьер-министра Джастина Трюдо. В 2023 году стало известно о планах супругов развестись.

Бывшая американская актриса однажды похвасталась своей близкой связью с Софи, называя ее "любимой подругой", которую она "абсолютно обожает".

Но когда экс-возлюбленную Джастина Трюдо спросили о ее дружбе с королевской персоной, кажется, что чувства не столь взаимны.

"Я знаю ее", — лаконично ответила Софи Трюдо в ответ на вопрос о ее дружбе с Меган Маркл.

Канадская журналистка вспомнила, что пара "не проводила много времени вместе".

Зато Софи Трюдо проявила свою симпатию к Кейт Миддлтон, добавив, что чувствует себя "ужасно" после того, как услышала о диагнозе рака у принцессы Уэльской.

Софи Трюдо и Меган Маркл Фото: Скриншот

В своем подкасте "Архетипы" в 2022 году Меган Маркл подробно рассказала о дне, проведенном дома с Трюдо и ее семьей.

"Мы купались, мы пили вино, мы плескались в воде", — призналась супруга принца Гарри.

Считается, что Маркл и Трюдо познакомила их общая подруга Джессика Малруни, которую Меган больше не считает близкой.

Софи Трюдо и Меган Маркл Фото: Скриншот

Малруни, которая является невесткой бывшего премьер-министра Канады Брайана Малруни, познакомилась с бывшей актрисой в Торонто, когда она снималась в сериале "Форс-мажоры".

Напомним, экс-секретарь Елизаветы II раскрыла правду о поведении Меган Маркл во дворце.

Также Фокус писал о кулинарном шоу Меган Маркл.