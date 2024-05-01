Ексдружина Джастіна Трюдо ніяково прокоментувала дружбу з Меган Маркл

Свого часу герцогиня Сассекська називала Софі Трюдо "любою подругою". Втім, останнє інтервʼю канадської журналістки, судячи з усього, натякає на розрив близького звʼязку між жінками.

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Подруга Меган Маркл ніяково прокоментувала їхню дружбу. Про це пише The Times of London.

Софі Грегуар Трюдо — ексдружина канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо. У 2023 році стало відомо про плани подружжя розлучитися.

Колишня американська акторка одного разу похвалилася своїм близьким зв’язком із Софі, називаючи її "любою подругою", яку вона "абсолютно обожнює".

Але коли екскохану Джастіна Трюдо запитали про її дружбу з королівською персоною, здається, що почуття не настільки взаємні.

"Я знаю її", — лаконічно відповіла Софі Трюдо у відповідь на запитання про її дружбу з Меган Маркл.

Канадська журналістка згадала, що пара "не проводила багато часу разом".

Натомість Софі Трюдо виявила свою симпатію до Кейт Міддлтон, додавши, що почувається "жахливо" після того, як почула про діагноз раку у принцеси Уельської.

Софі Трюдо та Меган Маркл Фото: Скриншот

У своєму подкасті "Архетипи" у 2022 році Меган Маркл детально розповіла про день, проведений вдома з Трюдо та її родиною.

"Ми купалися, ми пили вино, ми хлюпалися у воді", — зізналася дружина принца Гаррі.

Вважається, що Маркл і Трюдо познайомила їхня спільна подруга Джессіка Малруні, яку Меган більше не вважає близькою.

Софі Трюдо та Меган Маркл Фото: Скриншот

Малруні, яка є невісткою колишнього прем'єр-міністра Канади Браяна Малруні, познайомилася з колишньою акторкою в Торонто, коли вона знімалася в серіалі "Форс-мажори".

Нагадаємо, екссекретарка Єлизавети ІІ розкрила правду про поведінку Меган Маркл у палаці.

Також Фокус писав про кулінарне шоу Меган Маркл.