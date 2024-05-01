"У него нет таланта": Бруклина Бекхэма высмеяли за его кулинарные способности (видео)

Бруклин Бекхэм продолжает снимать видео своих экспериментов на кухне. Мнения поклонников по этому поводу разделились.

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Бруклин Бекхэм, старший сын бывшего английского футболиста Дэвида Бекхэма и модельера Виктории Бекхэм, вызвал насмешки и подвергся критике поклонников после публикации "урока кулинарии", который он опубликовал в Instagram.

Его последний рецепт приготовления гамбургеров без булочек, но с чипсами был высмеян критиками. На видео Бруклин, одетый в белый жилет и бейсболку "Интер Майами", готовит гамбургеры под названием "Летучий Голландец".

"Сегодня я готовлю Летучего Голландца из Chosen Foods", — сказал Бруклин зрителям. В кадрах он нарезает немного картофеля, "две луковицы одинакового размера", обжаривает чипсы в "100% масле авокадо" и прижимает мясо к сковороде-гриль. Затем он сбрызгивает нарезанный лук маслом авокадо и "строит" свое блюдо.

Журналисты отмечают, что Бруклин уже привык получать неодобрительные оценки с момента начала своей карьеры. Это его кулинарное творение также раскритиковали пользователи. К видео многие оставили ехидные комментарии: "Это гамбургер и чипсы, которые ты жаришь… этому парню нужно хобби", "Вы только что приготовили гамбургер с чипсами, ха-ха", "Он мог бы получить работу в Макдональдсе", "Что-то картошка немного подгорела", "Думал, что у тебя есть что-то в голове, но нет…", "Мне так жаль… У него нет таланта, только много денег родителей…Ему надо учиться, может у него что-то получится".

Но были и поклонники Бруклина, которые его защищали: "О, он такой милый. И он любит готовить. Молодец, Бруклин, ты прекрасный молодой человек", "Это совсем не смешно, оставьте его в покое", "Выглядит вкусно. Нет ничего лучше картошки фри и бургеров. Отличная работа", "Вкуснятина! Мне нравится, как вы используете масло авокадо!", "Какой милый парень! Все, кто ненавидит этого мальчика, тупо завидуют. Продолжай, мужская еда выглядит потрясающе".

Тем не менее, несмотря на все насмешки, Бруклин Бекхэм продолжает демонстрировать свои кулинарные эксперименты, которые начал в 2020 году вовремя пандемии Covid-19.

Ранее, 10 апреля, собщалось, что Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм отметили годовщину бракосочетания. Пара поженилась 9 апреля 2022 года в поместье отца невесты в Палм-Бич.