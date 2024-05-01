"У нього немає таланту": Брукліна Бекхема висміяли за його кулінарні здібності (відео)

Бруклін Бекхем продовжує знімати відео своїх експериментів на кухні. Думки шанувальників із цього приводу розділилися.

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Бруклін Бекхем, старший син колишнього англійського футболіста Девіда Бекхема і модельєрки Вікторії Бекхем, викликав глузування і зазнав критики шанувальників після публікації "уроку кулінарії", який він опублікував в Instagram.

Його останній рецепт приготування гамбургерів без булочок, але з чипсами був висміяний критиками. На відео Бруклін, одягнений у білий жилет і бейсболку "Інтер Маямі", готує гамбургери під назвою "Летючий Голландець".

"Сьогодні я готую Летючого Голландця з Chosen Foods", — сказав Бруклін глядачам. У кадрах він нарізає трохи картоплі, "дві цибулини однакового розміру", обсмажує чипси в "100% олії авокадо" і притискає м'ясо до сковороди-гриль. Потім він збризкує нарізану цибулю олією авокадо і "будує" свою страву.

Журналісти зазначають, що Бруклін уже звик отримувати несхвальні оцінки з моменту початку своєї кар'єри. Це його кулінарне творіння також розкритикували користувачі. До відео багато хто залишив єхидні коментарі: "Це гамбургер і чипси, які ти смажиш... цьому хлопцю потрібне хобі", "Ви щойно приготували гамбургер із чипсами, ха-ха", "Він міг би отримати роботу в Макдональдсі", "Щось картопля трохи підгоріла", "Думав, що в тебе є щось в голові, але ж ні...", "Мені так шкода... У нього немає таланту, тільки багато грошей батьків... Йому треба вчитися, може в нього щось вийде".

Але були й шанувальники Брукліна, які його захищали: "О, він такий милий. І він любить готувати. Молодець, Брукліне, ти прекрасна молода людина", "Це зовсім не смішно, залиште його в спокої", "Виглядає смачно. Немає нічого кращого за картоплю фрі та бургери. Відмінна робота", "Смакота! Мені подобається, як ви використовуєте олію авокадо!", "Який милий хлопець! Усі, хто ненавидить цього хлопчика, тупо заздрять. Продовжуй, чоловіча їжа має приголомшливий вигляд".

Проте, попри всі глузування, Бруклін Бекхем продовжує демонструвати свої кулінарні експерименти, які розпочав 2020 року під час пандемії Covid-19.

Раніше, 10 квітня, повідомлялося, що Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем відзначили річницю одруження. Пара одружилася 9 квітня 2022 року в маєтку батька нареченої в Палм-Біч.