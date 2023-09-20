Багато присвятив Ніколі Пельтц: у Брукліна Бекхема зараз близько 100 татуювань

Бруклін Бекхем, старший син Вікторії та Девіда Бекхемів, продемонстрував свою свіжопоголену голову та величезну колекцію татуювань, коли вийшов за покупками.

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24-річний Бруклін Бекхем, у якого близько ста татуювань, мав дуже стильний вигляд під час шопінгу на Bristol Farms у Західному Голлівуді, повідомляє Mirror.

Для своєї останньої появи на публіці він обрав повсякденне вбрання. На ньому була кремова футболка Fred Perry і чорні штани великого розміру. Він також носить простий золотий браслет-ланцюжок.

Бруклін Бекхем Фото: Instagram brooklynbeckham

Руки, шия і кисті Брукліна покриті татуюваннями, і всі вони були виставлені напоказ, коли він прямував до магазину. Багато татуювань Брукліна присвячені його дружині Ніколі Пельтц.

Раніше цього року Бруклін зізнався, що він "пристрасний" до того, щоб віддати данину поваги Ніколі у вигляді татуювань. Він сказав, що у нього вже є 70 татуювань на честь своєї дружини або її сім'ї.

За словами Брукліна, 28-річна актриса "завжди плаче", коли він дивує новими тату. Зовсім недавно старший син Бекхемів представив величезну ілюстрацію обличчя своєї дружини на плечі під час виступу на шоу Дженніфер Гадсон.

Під портретом на його тілі також витатуйовані тексти пісень. "Насправді того ж дня я отримав текст пісні, під яку... вона йшла до вівтаря", — пояснив він ведучій Дженніфер. У Брукліна також є татуювання з весільними клятвами на руці.

Нагадаємо, 29 липня повідомлялося, що Меган Маркл посварилася з Девідом і Вікторією Бекхем. Близька дружба Бекхемів, принца Гаррі та Меган Маркл закінчилася після того, як Девіда і Вікторію звинуватили у "зливі інформації".

Раніше, 4 липня Фокус писав, що Вікторія Бекхем у 29-й раз з'явилася на обкладинці Vogue. Вікторія розповіла про своє дивне меню і згадала, що її чоловік Девід ніколи не зустрічав нікого такого ж дисциплінованого, як вона.