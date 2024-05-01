Седой и в очках: Пирс Броснан появился в образе тренера по боксу

Актер играет тренера по боксу Брендана Ингла, который воспитал известного спортсмена Насима Хамеда по прозвищу Принц.

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70-летний ирландский актер и продюсер Пирс Броснан, сыгравший Джеймса Бонда в четырех картинах франшизы, изменился до неузнаваемости ради новой роли в байопике "Гигант", рассказывающем о тренере по боксу Принца Насима Брендане Ингле, пишет Mail.Online.

Актера заметили, когда он направлялся в Лидс на съемки. В гримме он совершенно не напоминал агента 007 и больше был похож на дедушку-соседа.

Серебристая шевелюра Пирса была скрыта под париком из седых волос, зачесанных на макушку и назад. Брендовые элегантные костюмы голливудской звезды тоже исчезли, уступив место темно-синему спортивном костюму, синей рубашке-поло и круглым очкам.

Пирс был в хорошем настроении, когда вышел из трейлера и в сопровождении охраны направился в боксерский клуб, чтобы снимать фильм.

Пирс Броснан в образе тренера по боксу

На съемочной площадке к Пирсу присоединилась ведущая звезда, 33-летний египетско-британский актер Амир Эль-Масри. На нем была серая толстовка с капюшоном и джинсы, 33 года, который был одет в серую толстовку с капюшоном. Он играет Насима Хамеда по прозвищу Принц..

В арсенале у Эль-Масри – награда "Лучший молодой актер" на египетском "Оскаре" в 2009 году. Он известен своими ролями в режиссерском дебюте Джона Стюарта "Розуотер", отмеченном множеством наград сериале "Ночной администратор" и "Государстве", номинированном на премию BAFTA.

Исполнительным продюсером фильма является звезда "Рокки" Сильвестр Сталлоне, а сценаристом и режиссером – Роуэн Атэйл.

"Гигант" расскажет захватывающую правдивую историю британско-йеменского боксера и его восхождения к богатству на суровых улицах рабочего класса Шеффилда, а также его открытие Бренданом, рабочим сталелитейной промышленности, ставшим тренером по боксу.

В фильме боксер станет чемпионом мира под руководством тренера по боксу ирландского происхождения.

Маловероятное партнерство Брендана и Насима, а также неортодоксальный стиль Наза, его дерзкий характер и явное доминирование на ринге вывели их на вершину боксерской элиты и беспрецедентный уровень славы, и все это в условиях расизма в Великобритании 80-х и 90-х годов.

"С тех пор, как несколько лет назад мы поручили Роуэну написать блестящий сценарий для "Гиганта", мы с энтузиазмом стремимся перенести эту необыкновенную историю на большой экран. Амир и Пирс составят мощный ведущий дуэт, и здорово, что Зиги и его команда из True Brit, с их выдающимся карьерным послужным списком в представлении зрителям лучших британских фильмов, так же горячо, как и мы, верят в кинематографический потенциал "Гиганта"", – заявил председатель и главный исполнительный директор AGC Studios Стюарт Форд.

Тренер по боксу Брендан умер 2018 году в 77 лет в 2018 году. Как боксер он выступал 34 раза с рекордом 19-14, но позже сделал себе имя как тренер и менеджер и прославился своими знаменитыми упражнениями на работу ног в спортзале Шеффилда.

Насим Хамед и Брендан Ингл Фото: Getty

Он был наставником Насима с семи лет, и они оба выиграли несколько чемпионатов мира в полулегком весе, в то время как Джонни стал обладателем титула WBO в тяжелом весе, а Уиттер – бывшим чемпионом WBC в полусреднем весе.

В 1998 году Ингл был награжден MBE за заслуги в работе с молодежью Шеффилда и британском боксе. Он также имеет степень почетного доктора Университета Шеффилд Халлам, где ранее читал лекции.

Ранее Фокус писал, что Пирс Броснан высказал свое мнение по поводу "нового Джеймса Бонда".