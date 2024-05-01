Сивий і в окулярах: Пірс Броснан з'явився в образі тренера з боксу

Актор грає тренера з боксу Брендана Інгла, який виховав відомого спортсмена Насіма Хамеда на прізвисько Принц.

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70-річний ірландський актор і продюсер Пірс Броснан, який зіграв Джеймса Бонда в чотирьох картинах франшизи, змінився до невпізнання заради нової ролі в байопіку "Гігант", який розповідає про тренера з боксу Принца Насима Брендана Інгла, пише Mail.Online.

Актора помітили, коли він прямував до Лідса на зйомки. У гримі він зовсім не нагадував агента 007 і більше був схожий на дідуся-сусіда.

Срібляста шевелюра Пірса була прихована під перукою із сивого волосся, зачесаного на верхівку і назад. Брендові елегантні костюми голлівудської зірки теж зникли, поступившись місцем темно-синьому спортивному костюму, синій сорочці-поло і круглим окулярам.

Пірс був у гарному настрої, коли вийшов із трейлера і в супроводі охорони попрямував до боксерського клубу, щоб знімати фільм.

Пірс Броснан в образі тренера з боксу

На знімальному майданчику до Пірса приєдналася провідна зірка, 33-річний єгипетсько-британський актор Амір Ель-Масрі. На ньому була сіра толстовка з капюшоном і джинси, 33 роки, який був одягнений у сіру толстовку з капюшоном. Він грає Насіма Хамеда на прізвисько Принц.

В арсеналі у Ель-Масрі — нагорода "Найкращий молодий актор" на єгипетському "Оскарі" 2009 року. Він відомий своїми ролями в режисерському дебюті Джона Стюарта "Розуотер", відзначеному безліччю нагород серіалі "Нічний адміністратор" і "Державі", номінованому на премію BAFTA.

Виконавчим продюсером фільму є зірка "Роккі" Сильвестр Сталлоне, а сценаристом і режисером — Роуен Атейл.

"Гігант" розповість захопливу правдиву історію британсько-єменського боксера і його сходження до багатства на суворих вулицях робітничого класу Шеффілда, а також його відкриття Бренданом, робітником сталеливарної промисловості, який став тренером з боксу.

У фільмі боксер стане чемпіоном світу під керівництвом тренера з боксу ірландського походження.

Малоймовірне партнерство Брендана і Насіма, а також неортодоксальний стиль Наза, його зухвалий характер і явне домінування на рингу вивели їх на вершину боксерської еліти і безпрецедентний рівень слави, і все це в умовах расизму у Великій Британії 80-х і 90-х років.

"Відтоді, як кілька років тому ми доручили Роуену написати блискучий сценарій для "Гіганта", ми з ентузіазмом прагнемо перенести цю незвичайну історію на великий екран. Амір і Пірс складуть потужний провідний дует, і чудово, що Зіґі та його команда з True Brit, з їхнім видатним кар'єрним послужним списком у поданні глядачам найкращих британських фільмів, так само палко, як і ми, вірять у кінематографічний потенціал "Гіганта"", — заявив голова і головний виконавчий директор AGC Studios Стюарт Форд.

Тренер з боксу Брендан помер 2018 року в 77 років у 2018 році. Як боксер він виступав 34 рази з рекордом 19-14, але пізніше зробив собі ім'я як тренер і менеджер і прославився своїми знаменитими вправами на роботу ніг у спортзалі Шеффілда.

Насім Хамед і Брендан Інгл Фото: Getty

Він був наставником Насіма з семи років, і вони обидва виграли кілька чемпіонатів світу в напівлегкій вазі, в той час як Джонні став володарем титулу WBO у важкій вазі, а Віттер — колишнім чемпіоном WBC у напівсередній вазі.

У 1998 році Інгл був нагороджений MBE за заслуги в роботі з молоддю Шеффілда і британському боксі. Він також має ступінь почесного доктора Університету Шеффілд Халлам, де раніше читав лекції.

Раніше Фокус писав, що Пірс Броснан висловив свою думку з приводу "нового Джеймса Бонда".