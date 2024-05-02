"Мне было очень страшно": Дуа Липа рассказала о своем пути восхождения к славе (фото)

Певица сделала себе имя в музыкальной индустрии. В начале своей карьеры Дуа Липа была в поиске особого стиля, тогда многие критиковали ее.

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Британская певица Дуа Липа заявила, что ее восхождение к славе на протяжении многих лет было непростым. Ее часто критиковали, но теперь она обрела уверенность. Певица 1 мая в интервью Зейну Лоу на Apple Music 1 рассказала о своей новой эпохе в творчестве, сообщает DailyMail.

"Наконец-то я достигла того этапа в своей карьере, где чувствую себя по-настоящему уверенно. Мне потребовалось так много времени, чтобы добраться до этого места", — поделилась Дуа.

По словам 28-летней певицы, написание песен для нее также является формой терапии: "Написание этих песен для меня является формой терапии. Это такая уязвимая вещь — записать свои мысли в мелодию, а затем позволить другим людям ее услышать".

Красавица продолжила рассказ и поделилась о том, как она справилась с огромным количеством критики в начале своего творческого пути.

"Я думаю, что все происходит поэтапно и волнообразно. Может быть момент, когда люди действительно любят тебя, и ты чувствуешь такую ​​поддержку и думаешь: "О, это здорово. Особенно в начале. Я не чувствую никакой ненависти. Это здорово. Я помню, даже когда пеня наградили премией "Грэмми", были люди, которые говорили: "Она этого не заслуживает", "У нее нет умения держаться на сцене", "Она не может этого сделать", "Она недостаточно подготовлена ​​для этого, ее не будет здесь в следующем году".

Певица Дуа Липа Фото: vogueitalia

Звезда часто получала негативные комментарии, но спустя годы, она не испытывает чувства ненависти ни к кому. Липа просто идет своим путем.

"Такого было много. Это в некотором смысле подпитывало меня. Я стараюсь не использовать критику как месть. Я усердно работаю, все это фоновый шум, я просто иду своим путем. Потому что каждый раз, когда кто-то сомневался во мне, я доказывала их неправоту", — поделилась знаменитость.

Дуа рассказала, что никогда не думала о славе. Ее увлекал сам процесс творчества, она много экспериментировала, как с репертуаром, так и с тембром голоса.

"В некотором смысле у меня не было никаких запретов. Я прыгала, экспериментировала и пробовал что-то новое. В самом начале, в каком-то смысле, мне было очень страшно…», — заявила певица.

Она также добавила, что со своим последним альбомом ей удалось быть более "честной" и "открытой", как никогда раньше.

Напомним, 26 апреля сообщалось, что Дуа Липа в шикарном платье Chanel вышла на красную дорожку Time 100 в Нью-Йорке. Она продемонстрировала стройную фигуру в гламурном образе на звездном мероприятии.