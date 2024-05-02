"Лучший тренер": Райан Гослинг сделал неожиданный комплимент своей девушке

Гослинг 13 лет счастлив в отношениях с актрисой Евой Мендес, которая ради него и материнства оставила свою карьеру.

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43-летний американский актер Райан Гослинг назвал свою партнершу и мать его детей Еву Мендес "лучшим тренером по актерскому мастерству". Эти слова прозвучали в интервью звезды изданию Extra в рамках продвижения его нового фильма "Каскадер".

Райан и Ева, которой 50 лет, вместе воспитывают двоих детей: девятилетнюю Эсмеральду и восьмилетнюю Аманду. Ради материнства и поддержки Гослинга Мендес ушла в тень, почти отказавшись от успешной актерской карьеры и снимаясь не так часто, как раньше. Пара держит свои отношения подальше от СМИ и редко комментирует их. Однако новая премьера заставила Гослинга быть более красноречивым.

Так, он высоко оценил любовь Евы к детям и к нему.

"Она с девочками, и когда она работает, я тоже остаюсь дома с девочками. Она также как мой тренер по актерскому мастерству. Она действительно стала лучшим тренером по актерскому мастерству, который у меня когда-либо был, она бесконечно мне помогает".

Он признался, что главным советом от Мендес на съемках "Каскадера" было "не перегори".

Гослинг также похвалил новую книгу Мендес "Дези, Мами и бесконечные заботы", назвав ее историю "прекрасной".

Ева в последние дни также высказалась по поводу Гослинга.

Ева и Райан воспитывют двух дочерей, но не состоят в браке Фото: Getty Images

"Я, конечно, не думала, что у меня будут дети и меня закроют. Поэтому я очень рада, что в мою жизнь вошел определенный мужчина и заставил меня изменить свое мнение обо всем этом", – призналась актриса.

В 2020 году Мендес заявила в Instagram о решении сохранить свои отношения и семейную жизнь в тайне.

"У меня всегда была четкая граница, когда дело касалось моего мужчины и моих детей. Я расскажу о них, конечно, с ограничениями, но не буду выкладывать картинки нашей повседневной жизни. Поскольку мои дети еще очень маленькие и не понимают, что на самом деле означает размещение их изображений, у меня нет их согласия. И я не буду публиковать их изображения, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы дать мне согласие", – написала она.

Пара всего пару раз вместе появлялась на красной ковровой дорожке для продвижения криминальной драмы Дерека Сианфранса, где они встретились в 2011 году, "Место под соснами". Премьера фильма состоялась в 2013 году.

Ранее Фокус писал, что инсайдер рассказал неизвестные детали об отношениях Райана Гослинга.