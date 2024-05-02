"Найкращий тренер": Раян Гослінг зробив несподіваний комплімент своїй дівчині

Гослінг 13 років щасливий у стосунках з актрисою Євою Мендес, яка заради нього і материнства залишила свою кар'єру.

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43-річний американський актор Раян Гослінг назвав свою партнерку і матір його дітей Єву Мендес "найкращим тренером з акторської майстерності". Ці слова прозвучали в інтерв'ю зірки виданню Extra в межах просування його нового фільму "Каскадер".

Раян і Єва, якій 50 років, разом виховують двох дітей: дев'ятирічну Есмеральду і восьмирічну Аманду. Заради материнства і підтримки Гослінга Мендес пішла в тінь, майже відмовившись від успішної акторської кар'єри і знімаючись не так часто, як раніше. Пара тримає свої стосунки подалі від ЗМІ і рідко коментує їх. Однак нова прем'єра змусила Гослінга бути більш красномовним.

Так, він високо оцінив любов Єви до дітей і до нього.

"Вона з дівчатками, і коли вона працює, я теж залишаюся вдома з дівчатками. Вона також як мій тренер з акторської майстерності. Вона справді стала найкращим тренером з акторської майстерності, який у мене коли-небудь був, вона нескінченно мені допомагає".

Він зізнався, що головною порадою від Мендес на зйомках "Каскадера" було "не перегори".

Гослінг також похвалив нову книгу Мендес "Дезі, Мамі і нескінченні турботи", назвавши її історію "прекрасною".

Єва останніми днями також висловилася з приводу Гослінга.

Єва і Раян виховують двох доньок, але не перебувають у шлюбі Фото: Getty Images

"Я, звісно, не думала, що в мене будуть діти і мене закриють. Тому я дуже рада, що в моє життя увійшов певний чоловік і змусив мене змінити свою думку про все це", — зізналася актриса.

У 2020 році Мендес заявила в Instagram про рішення зберегти свої стосунки і сімейне життя в таємниці.

"У мене завжди була чітка межа, коли справа стосувалася мого чоловіка і моїх дітей. Я розповім про них, звісно, з обмеженнями, але не буду викладати картинки нашого повсякденного життя. Оскільки мої діти ще дуже маленькі й не розуміють, що насправді означає розміщення їхніх зображень, у мене немає їхньої згоди. І я не публікуватиму їхніх зображень, поки вони не стануть достатньо дорослими, щоб дати мені згоду", — написала вона.

Пара всього кілька разів разом з'являлася на червоній килимовій доріжці для просування кримінальної драми Дерека Сіанфранса, де вони зустрілися 2011 року, "Місце під соснами". Прем'єра фільму відбулася 2013 року.

Раніше Фокус писав, що інсайдер розповів невідомі деталі про стосунки Раяна Гослінга.