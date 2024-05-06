alyona alyona и Jerry Heil рассказали о символах в образах для Евровидения 2024 (видео)

alyona alyona и Jerry Heil рассказали, что означают их образы в которых они выступят на главной сцене Евровидения 2024. Певицы до сих пор держат в секрете, кто создал их сценические образы.

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alyona alyona и Jerry Heil, которые уже завтра, 7 мая, выступят в первом полуфинале "Евровидения 2024", впервые рассказали о своих сценических образах в которых они выступят на главной сцене песенного конкурса. Подробностями о своих нарядах украинские представительницы поделились на YouTube-канале "Евровидение Украина | Eurovision Ukraine official".

В частности, певицы заявили, что то, что зрители уже могли увидеть на первой и второй репетициях выступления на Евровидении 2024 — это не просто костюмы, или что-то красивое. Оказывается на девушках будут одеты реальные кольчуги и латы, которые весят немало килограммов.

Украинские представительницы уточнили, что референс к образу Jerry Heil был взят из церковного персонажа Архангела Михаила. В последней книге Нового Завета Архангел Михаил предстает как верховный командующий (архистратиг) Божьего войска против нечистых сил, которых побеждает в битве.

"Мы смотрели на его наряды, мы смотрели, что он транслирует. Мы очень много перебрали разного контента. И многие узнают. Кто-то говорит, что это Жанна Дарк, кто-то говорит, что это Архангел Михаил, а кто-то говорит, что это Прометей, который несет людям огонь. Это символ великого человечества, сильных дев, которые на своих стальных плечах несут этот мир", — пояснила Jerry Heil.

Платье в котором одета Jerry Heil реально рваное и жженое, а образ alyona alyona alyona весит 3 килограмма — это кольчуга создана из 10 тысяч колец.

"У меня кейп — у него наслоенные плечи, чтобы показать, что жизнь женщины сейчас — она сложная, тернистая, полна таких штук, которых ты не ожидаешь, тебя и жгут, и мнут, и толкают, и ты должна нести на своих плечах кучу всего, но ты встаешь и идешь, берешь в руки меч и идешь бороться", — пояснила рэперша.

17:29 Девушки рассказывают о символах в костюмах

Напомним, ранее мы писали, что alyona alyona & Jerry Heil появились на открытии Евровидения 2024 в черных костюмах обшитых ключами. Кроме этого, Фокус писал, стилисты разобрали образы alyona alyona и Jerry Heil на "Евровидении 2024".