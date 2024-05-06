Время имеет значение. Эксперты рассказали, как правильно принимать витамины

Сбалансированная диета — лучший способ обеспечить организм необходимыми питательными веществами, но напряженный образ жизни иногда заставляет нас прибегать к помощи витаминов. Это эффективный способ дополнить свой рацион, но важно знать правила их приема.

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Важно понимать, что любые пищевые добавки, в том числе витаминные комплекты нужно принимать после консультации врача и сдачи определенных анализов, которые могут обнаружить дефицит. Это необходимо так как опасен не только дефицит витаминов, но и их избыток. О том, нужны ли вам поливитамины и как правильно принимать те или иные витамины, пишет Vogue.

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Диетолог Суман Агарвал говорит, что поливитамины могут быть полезны в любом возрасте. "Любой, чьи потребности в витаминах и минералах не удовлетворяются с помощью обычного питания, должен проконсультироваться со своим врачом и рассмотреть возможность ежедневного приема поливитаминов", — говорит она.

Доктор Вишакха Шивдасани отмечает, что различные витамины играют ключевую роль на определенных этапах жизни. "Например, беременным женщинам необходимы фолиевая кислота и железо. Кроме того женщинам требуется железо во время менструации. Вегетарианцы чаще всего испытывают дефицит витамина В12, а если вы пожилой человек, то вам может понадобиться кальций".

Как выбрать витамины?

Агарвал говорит, что ваши поливитамины должны включать все витамины группы B, чтобы восполнить запасы питательных веществ, которые обычно истощаются в результате современного образа жизни и диеты. Она также подчеркивает пользу микроэлементов, таких как цинк, селен, железо и кальций, а также жирорастворимых витаминов, таких как A, D и E. Вы также должны учесть антиоксиданты, такие как ликопин и астаксантин.

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Когда лучше всего принимать витамины?

Витамин С лучше всего принимать после завтрака.

Омега-3 нужно принимать после обеда. Прием омега-3 с пищей может улучшить всасывание и уменьшить неприятные побочные эффекты.

Железо лучше всего усваивается натощак, поэтому принимайте его как минимум за час до еды или через два часа после.

Комплекс витаминов группы В обязательно принимайте в первой половине дня. По словам доктора Шивдасани, у некоторых людей он может вызвать бодрствование, если его принять позже.

Кальций лучше всего усваивается с пищей, особенно с продуктами, богатыми витамином D, который способствует усвоению кальция.

Магний лучше всего принимать за 15 минут до сна, для улучшения сна и расслабления.

Железо и витамин С хорошо работают вместе, так как витамин С улучшает усвоение железа. По словам доктора Шивдасани, кальций, магний, витамин D и K2 синергетически влияют на здоровье костей.

Что нельзя принимать вместе

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Хотя и цинк, и медь являются важными минералами, они конкурируют за усвоение, поэтому прием высоких доз цинка может нарушить всасывание меди. "Обычно рекомендуется принимать их в разное время дня, например, цинк утром, а медь во второй половине дня или вечером. Кальций может препятствовать усвоению железа, если вы принимаете их одновременно", — говорит доктор Шивдасани

Напомним, 7 признаков, что ваш организм не получает достаточно железа.

Ранее Фокус писал о том, что адекватный уровень железа обеспечивает энергию, иммунитет и общее благополучие, а его недостаток сильно бьет по вашему здоровью.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.