Принцесса Беатрис неожиданно появилась на вершине Эмпайр-стейт-билдинг (фото)

Королевская особа снимает проект совместно с международной образовательной организацией.

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35-летняя принцесса Беатрис неожиданно посетила Нью-Йорк, где рассказывала об Эмпайр-стейт-билдинг (англ. Empire State Building), снимая проект в партнерстве с Outward Bound, пишет Hello. Это международная некоммерческая организация образования на свежем воздухе, объединяющая примерно 40 школ и 200 тысяч участников по всему миру.

Для съемок королевская особа выбрала очень удобный и стильный образ. На ней была куртка цвета хаки с поясом и золотыми пуговицами спереди и на карманах "Guesna" от бренда Maje, черная футболка и черная атласная юбка длиной до голени. Традиционные туфли-лодочки она сменила на черно-белые кеды "Cotton Pierre" от Veja.

Принцесса обошлась минимальным макияжем, а волосы оставила распущенными.

Принцесса Беатрис рассказывает историю строительства легендарного здания Фото: Getty

На опубликованных фото Беатрис мало чем отличается от тысяч туристов, которые ежедневно посещают смотровую площадку 102-этажного небоскреба на Пятой авеню на острове Манхэттен.

Сейчас племянница короля Великобритании активно участвует в общественной жизни. Недавно она посетила Саудовскую Аравию, чтобы принять участие в специальной встрече, организованной Всемирным экономическим форумом. Позже Беатрис позировала для фотографии с Димой Аль-Яхьей, генеральным секретарем Организации цифрового сотрудничества, и Вафой Алобайдат, основательницей женской сети Playbook на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.

Вместе с ней в Эр-Рияд летала и ее 34-летняя сестра, принцесса Евгения.

Ранее Фокус писал, где любят отдыхать принцесса Беатрис и Кейт Миддлтон.