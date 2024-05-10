Друзья Чарльза III рассказали, почему на самом деле он не встретился с принцем Гарри

Принц Гарри хотел увидеть короля, однако у того были свои планы. Позже оказалось, что существует еще одна причина, по которой отец и сын не встретились.

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Опальный принц Гарри прилетел в Лондон на празднование 10-летия "Игр непокоренных", однако во время пребывания на родине так и не встретился со своим отцом, королем Чарльзом III. Изначально сообщалось, что причиной послужила занятость монарха, и у него банально не было времени пообщаться с отпрыском. Но журналист Ричард Иден, который освещает жизнь королевской семьи, в колонке для Daily Mail, что Его Величество на самом деле отказался от встречи по другому поводу.

"В ответ на многочисленные запросы и продолжающиеся предположения о том, встретится ли герцог со своим отцом во время пребывания в Великобритании на этой неделе, это, к сожалению, будет невозможно из-за его насіщенного графика Его Величества. Он понимает дневник обязательств своего отца и различные другие приоритеты и надеется увидеть его в ближайшее время", – заявил представитель принца Гарри прессе.

Однако друзья короля пробллтались, что они нисколько не удивлены таким поворотом.

"Ему (Чарльзу) не нужна драма в жизни. Гарри и Меган за последние несколько лет не принесли ему и остальным членам семьи ничего, кроме беспокойства", – сообщили они.

По их словам, Чарльз давно хотел использовать свое положение для благотворительности. В 1976 году он основал Фонд принца, чтобы помочь уязвимым молодым людям наладить свою жизнь. Позже тогда еще наследник престола начал поощрять традиционную архитектуру и стал страстным сторонником защиты окружающей среды.

"В некотором смысле это может показаться странным, но диагноз рака придал Его Величеству еще больше энергии. Конечно, он провел десятилетия в ожидании того, чтобы стать королем, и понимает, что его время может быть очень ограничено. Итак, он полон решимости изменить ситуацию настолько, насколько сможет. Честно говоря, Гарри и Меган — болезненное отвлечение, без которого он мог бы обойтись", – рассказал другой друг монарха.

Король Чарльз остерегается встреч с принцем Гарри Фото: Getty Images

Многие королевские обозреватели считают, что Сассексам все же предстоит извиниться за личную и публичную критику королевской семьи, которая неоднократно звучала в их интервью. В то же время пара настаивает на том, чтобы королевская семья извинилась перед ними.

"Судя по всему, что я слышал, между Сассекскими и членами королевской семьи не будет сближения, пока Гарри и Меган не извинятся за причиненное ими беспокойство. Я понимаю, что королю особенно трудно простить комментарии Гарри в его взрывных мемуарах "Запасной", в которых герцог изобразил свою мачеху, королеву Камиллу, как "злодейку", оставившую его "телом на улице" в ее желании реабилитировать собственный имидж", – пишет Иден.

Из-за критики королевы одна из самых близких и сдержанных доверенных лиц королевы, маркиза Лэнсдаун, решила в прошлом году поговорить о боли, которую вызвали слова Гарри.

"Конечно, ее это беспокоит, конечно, это причиняет боль. "Ее (Камиллы) философия всегда такова: "Не придавай этому значения, и все уладится — меньше сказать, скорее исправить", – отметила леди Лэнсдаун.

Пока Гарри не извинится за это, наедине если не публично, вряд ли король захочет с ним встретиться, считает обозреватель.

Последний раз король виделся со своим младшим сыном только один раз с тех пор, как более трех месяцев назад у него диагностировали неназванную форму рака, и та встреча длилась не более 30 минут.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри публично пренебрег наградой своего отца.