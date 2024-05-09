"Моя прелесть": Warner Bros. выпустит новый фильм "Властелин колец"

Режиссером картины, которая расскажет о Голлуме, станет британский режиссер и актер Энди Серкис, сыгравший этого персонажа в оригинальной трилогии.

Related video

Студия Warner Bros. анонсиоровала новый фильм "Властелин колец", полное нащвание которого "Властелин колец: Охота на Голлума". Режиссером картины выступит британский актер, киноредиссер и лауреат премии BAFTA Энди Серкис, сообщает Variety.

Лента, выход которой запланирован на 2026 год, будет первой из новой серии игровых фильмов "Властелин колец". Из названия понятно, что в ней речь пойдет о Голлуме, которого сыграет режиссер Серкис. Именно он воплотил образ злобного персонажа на экране, подарив ему свой голос и движения.

Режиссер оригинальной трилогии "Властелин колец" Питер Джексон и его партнеры Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс продюсируют фильм и "будут участвовать на каждом этапе пути", заявил генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав во время телеконференции.

Серкис, сыгравший Голлума, станет режиссером картины

Сейчас вовсю кипит работа над сценарием картины, который пишут Уолш, Бойенс, Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу.

Warner Bros. впервые объявила в феврале 2023 года, что недавно назначенные руководители студии Майк Де Лука и Пэм Эбди выступили посредниками в сделке по созданию "нескольких" фильмов по мотивам всеми любимого фильма Дж.Р.Р. Книги Толкина. Проекты будут реализовываться через лейбл Всемирного банка New Line Cinema. Freemode, подразделение Embracer Group, заключила сделку по адаптивным правам на книги, в том числе "Властелин колец" и "Хоббит", в рамках предприятия Middle-earth Enterprises.

"Мы такие хорошие, Прелесть!" – написал Энди Серкис в соцсети

Отдельный анимационный фильм о Средиземье "Властелин колец: Война Рохиррим" режиссера Кендзи Камиямы выйдет уже 13 декабря 2024 года. Его действие происходит за 200 лет до событий "Хоббита".

"На протяжении более двух десятилетий кинозрители с восторгом смотрели трилогию "Властелин колец" из-за неоспоримой преданности, которую Питер, Фрэн и Филиппа проявили к защите наследия произведений Толкина, а также к тому, чтобы зрители могли увидеть невероятный мир, который чтит его литературное видение. Для нас большая честь, что они согласились стать нашими партнерами в этих двух новых фильмах. С приходом Энди в качестве режиссера фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" мы продолжаем придерживаться важного стремления к совершенству, которое является истинным признаком того, как мы все хотим идти вперед и вносить дальнейший вклад в кинематографический фильм "Властелин колец"", – заявили Де Лука и Абди.

Оригинальная трилогия "Властелин колец", снятая Джексоном, собрала во всем мире почти $3 миллиарда долларов. В ней снимались Элайджа Вуд, Иэн МакКеллен, Лив Тайлер, Вигго Мортенсен, Шон Эстин и Кейт Бланшетт. Эта тройка фильмов была номинирована на 30 премий "Оскар" и получила 17 наград, включая лучший фильм 2003 года "Властелин колец: Возвращение короля".

Кто такой Голлум?

Голлум — существо небольшого роста, крайне тощее, с большими светящимися глазами. Его кожа, согласно "Хоббиту", блестящая и черного цвета. В "Хоббите" упоминается о том, что в прошлом он жил на поверхности. Голлум ранее был хоббитом, но, в отличие от них, не любил солнце и стремился спрятаться от него поглубже под землю.

Во "Властелине колец" он показан как несчастный бывший хоббит, ставший жертвой Кольца. У него – раздвоение личности. Одна – наивный трусливый Смеагол, вторая – злобный и хитрый Голлум.

Одной из отличительных особенностей Голлума является его манера речи. Он говорит о себе во множественном числе первого лица и употребляет в речи модифицированные версии обычных слов. Особенно известно присловье Голлума "Моя Прелесть" (англ. My Precious). Так он называет Кольцо. Эта фраза заняла 85 место в списке 100 известных цитат из американских фильмов за 100 лет по версии AFI.

Голлум в 2003 году получил кинопремию MTV вместе с исполнившим его роль Энди Серкисом, и лично забрал награду. При этом он произнес эмоциональную речь против MTV.

Голулм получает награду MTV вместе с Энди Серкисом

Ранее Фокус писал, что Илон Маск раскритиковал новый сериал "Властелин колец".