Виктория Бекхэм поделилась новостями о своей сломанной ноге (фото)

В феврале 2024 года британская звезда получила травму, занимаясь в зале. Впрочем, это не помешало ей продолжить заниматься спортом и посещать публичные события.

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50-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм рассказала, что ее сломанная нога наконец-то зажила, опубликовав накануне новое видео в Instagram.

Жена Дэвида Бекхэма появилась перед подписчиками в туфлях на шпильке, поделившись "захватывающей новостью" со своими 33 миллионами фолловеров в соцсети.

Мама четверых детей рассказала, что наконец-то избавилась от своего черного медицинского ботинка и костылей после того, как сломала ногу в спортзале в феврале 2024 года. Надев серую оверсайз-футболку, заправленную в широкие джинсы, Виктория Бекхэм позировала для зеркального селфи в своем роскошном лондонском доме.

Она сказала: "Хорошо, действительно интересная новость. Хожу без ботинка и костылей. Моей ноге наконец-то стало лучше. Я так счастлива, что сняла эти леггинсы и надела джинсы".

Виктория Бекхэм Фото: скріншот

Муж Виктории Дэвид рассказал фанатам, что его возлюбленная сломала ногу в спортзале, в своем Instagram на День святого Валентина 2024.

"Очевидно, небольшой несчастный случай с моей женой в спортзале стал переломом", — написал тогда футболист.

После этого Виктория посещала Парижскую неделю моды, появившись на публике с костылями. Также знаменитость продолжала заниматься в спортзале, нагружая руки.

Виктория Бекхэм Фото: Getty Images

Напомним, Дэвид Бекхэм нарушил важное правило на дне рождения Виктории.

Также Фокус писал о громком праздновании 50-летия Виктории Бекхэм.