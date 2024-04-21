Родные и Spice Girls: как Виктория Бекхэм отпраздновала 50-летие (фото, видео)

В Лондоне к имениннице присоединились все наследники и участницы культовой группы Spice Girls. После вечеринки Дэвид вынес жену на спине.

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Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала, как в кругу семьи отметила 50-й день рождения. Кадрами празднования знаменитость делится в своем Instagram.

"Не могу дождаться празднования с друзьями и семьей! Я так вас всех люблю", — написала именинница.

К Виктории присоединились ее муж Дэвид и все четверо их детей — Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер. Для празднования певица выбрала нежно-мятное полупрозрачное длинное платье.

Дэвид, Бруклин и Ромео позировали для фото в черных смокингах с бабочками. Тем временем Круз примерил светлый костюм, а Харпер продемонстрировала молочное атласное платье.

Семья Бекхэм

Жены первенца Дэвида и Виктории Николы Пельтц на семейных кадрах не было. Несмотря на это, к Виктории присоединились все участницы культовой группы Spice Girls — Джерри Халлиуэлл, Мелани Си, Мелани Браун и Эмма Бантон.

"Лучшая ночь в мире! С днем рождения меня! Я вас всех так люблю!" — написала многодетная мама.

На дне рождения Виктории Бекхэм появились все участницы Spice Girls

Впоследствии муж именинницы вынес ее на спине из заведения, ведь 14 февраля 2024 года она сломала ногу во время занятия в спортзале.

Дэвид и Виктория Бекхэм Фото: Getty Images

Напомним, Виктория Бекхэм украсила страницы французского Elle.

Также Фокус писал о секрете счастливого брака Дэвида и Виктории Бекхэм.