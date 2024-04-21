Родные и Spice Girls: как Виктория Бекхэм отпраздновала 50-летие (фото, видео)
В Лондоне к имениннице присоединились все наследники и участницы культовой группы Spice Girls. После вечеринки Дэвид вынес жену на спине.
Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала, как в кругу семьи отметила 50-й день рождения. Кадрами празднования знаменитость делится в своем Instagram.
"Не могу дождаться празднования с друзьями и семьей! Я так вас всех люблю", — написала именинница.
К Виктории присоединились ее муж Дэвид и все четверо их детей — Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер. Для празднования певица выбрала нежно-мятное полупрозрачное длинное платье.
Дэвид, Бруклин и Ромео позировали для фото в черных смокингах с бабочками. Тем временем Круз примерил светлый костюм, а Харпер продемонстрировала молочное атласное платье.
Жены первенца Дэвида и Виктории Николы Пельтц на семейных кадрах не было. Несмотря на это, к Виктории присоединились все участницы культовой группы Spice Girls — Джерри Халлиуэлл, Мелани Си, Мелани Браун и Эмма Бантон.
"Лучшая ночь в мире! С днем рождения меня! Я вас всех так люблю!" — написала многодетная мама.
Впоследствии муж именинницы вынес ее на спине из заведения, ведь 14 февраля 2024 года она сломала ногу во время занятия в спортзале.
Напомним, Виктория Бекхэм украсила страницы французского Elle.
Также Фокус писал о секрете счастливого брака Дэвида и Виктории Бекхэм.