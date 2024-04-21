Рідні та Spice Girls: як Вікторія Бекхем відсвяткувала 50-річчя (фото, відео)
У Лондоні до іменинниці приєдналися всі спадкоємці й учасниці культового гурту Spice Girls. Після вечірки Девід виніс дружину на спині.
Британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем показала, як у колі родини відзначила 50-й день народження. Кадрами святкування знаменитість ділиться у своєму Instagram.
"Не можу дочекатися святкування з друзями та родиною! Я так вас усіх люблю", — написала іменинниця.
До Вікторії приєдналися її чоловік Девід та всі четверо їхніх дітей — Бруклін, Ромео, Круз та донька Гарпер. Для святкування співачка обрала ніжно-мʼятну напівпрозору довгу сукню.
Девід, Бруклін та Ромео позували для фото в чорних смокінгах з метеликами. Тим часом Круз приміряв світлий костюм, а Гарпер продемонструвала молочну атласну сукню.
Дружини первістка Девіда та Вікторії Ніколи Пельтц на сімейних кадрах не було. Попри це, до Вікторії приєдналися всі учасниці культового гурту Spice Girls — Джері Галлівел, Мелані Сі, Мелані Браун та Емма Бантон.
"Найкраща ніч у світі! З днем народження мене! Я вас усіх так люблю!" — написала багатодітна мама.
Згодом чоловік іменинниці виніс її на спині із закладу, адже 14 лютого 2024 вона зламала ногу під час заняття у спортзалі.
Нагадаємо, Вікторія Бекхем прикрасила сторінки французького Elle.
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