Рідні та Spice Girls: як Вікторія Бекхем відсвяткувала 50-річчя (фото, відео)

У Лондоні до іменинниці приєдналися всі спадкоємці й учасниці культового гурту Spice Girls. Після вечірки Девід виніс дружину на спині.

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Британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем показала, як у колі родини відзначила 50-й день народження. Кадрами святкування знаменитість ділиться у своєму Instagram.

"Не можу дочекатися святкування з друзями та родиною! Я так вас усіх люблю", — написала іменинниця.

До Вікторії приєдналися її чоловік Девід та всі четверо їхніх дітей — Бруклін, Ромео, Круз та донька Гарпер. Для святкування співачка обрала ніжно-мʼятну напівпрозору довгу сукню.

Девід, Бруклін та Ромео позували для фото в чорних смокінгах з метеликами. Тим часом Круз приміряв світлий костюм, а Гарпер продемонструвала молочну атласну сукню.

Родина Бекхем

Дружини первістка Девіда та Вікторії Ніколи Пельтц на сімейних кадрах не було. Попри це, до Вікторії приєдналися всі учасниці культового гурту Spice Girls — Джері Галлівел, Мелані Сі, Мелані Браун та Емма Бантон.

"Найкраща ніч у світі! З днем народження мене! Я вас усіх так люблю!" — написала багатодітна мама.

На дні народження Вікторії Бекхем зʼявилися всі учасниці Spice Girls

Згодом чоловік іменинниці виніс її на спині із закладу, адже 14 лютого 2024 вона зламала ногу під час заняття у спортзалі.

Девід та Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

Нагадаємо, Вікторія Бекхем прикрасила сторінки французького Elle.

Також Фокус писав про секрет щасливого шлюбу Девіда та Вікторії Бекхем.