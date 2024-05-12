День матери 2024: 7 способов стать счастливой мамой и получать радость от материнства

Мама — это человек, который дает жизнь, помогает и заботится, сколько бы лет не было ее ребенку. Это работа 24/7, 365 дней в году, поэтому важно наполнить их радостью, счастьем и получать от материнства счастье и удовлетворение.

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Традиционно, День матери отмечают во второе воскресенье мая, в этом году это 12 мая. Быть счастливой мамой – это то, чего мы все хотим получить от материнства. Это важно для наших детей, для семьи, а главное, для самих женщин. Никто не учит женщину быть мамой, этот процесс происходит интуитивно и ориентируясь на опыт, полученный от родителей, но есть вещи, знание которых поможет вам получать больше удовольствия и меньше стресса от материнства. Об этом пишет Coping with Lindsey.

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Не стройте больших ожиданий

Фото: Freepik

Помимо того, что это огромное счастье, жизнь с детьми довольно трудна. Женщина чувствует необходимость быть не только лучшей мамой, но и быть лучшей женой, сотрудницей, поваром, учителем, бухгалтером и многим другим. Такой подход может быстро привести к выгоранию, поэтому попробуйте устанавливать планку немного ниже.

Что делать? Оцените свои текущие ожидания в отношении себя и своих детей. Сделайте глубокий анализ и решите, нужно ли снизить планку, которую вы сейчас установили, на ступень или две.

Сосредоточьтесь на том, что можете контролировать

Большая часть материнства находится вне нашего контроля, но многие женщины стремятся все держать под контролем.

Что делать? Если то, что вас беспокоит, находится вне вашего контроля, сконцентрируйтесь на том, что находится под вашим контролем.

Расставьте приоритеты в своих потребностях

Фото: Freepik

Материнская жизнь настолько многозадачна, что часто женщина забывает о том, кто она и что ей нравится. Но для каждой мамы важно иметь хобби, помимо материнства. Расставлять приоритеты — значит уделять время вещам, которые наполняют вас и дают энергию.

Будь то прогулка с подругами, чтение книги или посещение уроков по керамике, к которым вы присматривались несколько месяцев. Пришло время расставить приоритеты в своих потребностях.

Что делать? Разберитесь в том, чего вы хотите. Вы не сможете выразить свои потребности окружающим, если даже сами не знаете, что вам нужно.

Перестаньте покупать ненужные вещи

Нашим детям не нужна очередная игрушка, которая спустя час окажется среди горы остальных, им нужно больше времени с нами. Иногда сложно найти время на качественное времяпрепровождение с детьми, учитывая работу, стирку, горы немытой посуды и приготовление еды. Но вы должны помнить истину: меньше вещей — больше времени.

Что делать? Подумайте о том, какую пользу вашему ребенку (детям) может принести опыт, а не вещи. Совершая покупки онлайн, положите товар в корзину, но не покупайте его. Подождите 48 часов, и если вы все еще отчаянно хотите этот предмет, берите.

Не обращайте внимания на мелочи

Ежедневный выбор, который мы делаем как родители, кажется колоссальным трудом. Мы постоянно беспокоимся о том, чтобы наши дети были как можно лучше, и это прекрасно и утомительно.

На самом деле наши дети берут на себя наш стресс. Нам нужно перестать беспокоиться из-за мелочей. Мы никогда не ожидаем перфекционизма от наших детей, и не должны ожидать этого и от себя.

Что делать? Сделайте паузу и спросите: "Это действительно так важно?" А потом спроси еще раз. Иногда ответ — да и это абсолютно нормально. Но если ответ отрицательный, просто сделайте себе одолжение и не обращайте на это внимания.

Позвольте себе проживать эмоции

Мы должны начать освобождать место для множества эмоций. Примите, что вы можете быть счастливой, и уставшей. Вы можете быть вне себя от радости, а можете грустить. И это все нормально и здорово.

Что делать? Проявите к себе немного сострадания и благодати, когда дело доходит до переживания всех чувств. Чувствовать разные эмоции непросто, но это необходимо. Обозначьте свои чувства, вы можете сделать это в дневнике или вслух, прямо сейчас. К сожалению, нас не учили проговаривать свои чувства, но вы можете начать делать это прямо сейчас.

Возьмите ответственность за свое счастье

Фото: Freepik

Никто и ничто не сможет сделать вас счастливым, ведь за свое счастье отвечаете только вы. Как говорит Моана: "Вы можете найти счастье там, где вы есть".

Что делать? Внимательно посмотрите в зеркало и повторите: "Я отвечаю за свое счастье". Эти аффирмации действительно работают.

Если вы давно не чувствовали себя счастливым, признайте это. Затем внесите изменения. Вы заслуживаете чувствовать радость и удовлетворение. Быть счастливой мамой — это великая цель, но также важно понимать, что счастье — это не пункт назначения, а путь.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.