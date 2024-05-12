День матері 2024: 7 способів стати щасливою мамою та отримувати радість від материнства

Мама — це людина, яка дає життя, допомагає та піклується, скільки б років не було її дитині. Це робота 24/7, 365 днів на рік, тому важливо наповнити їх радістю, щастям і отримувати від материнства щастя та задоволення.

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Традиційно, День матері відзначають у другу неділю травня, цього року це 12 травня. Бути щасливою мамою — це те, чого ми всі хочемо отримати від материнства. Це важливо для наших дітей, для сім'ї, а головне, для самих жінок. Ніхто не вчить жінку бути мамою, цей процес відбувається інтуїтивно та орієнтуючись на досвід, отриманий від батьків, але є речі, знання яких допоможе вам отримувати більше задоволення і менше стресу від материнства. Про це пише Coping with Lindsey.

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Не будуйте великих очікувань

Фото: Freepik

Крім того, що це величезне щастя, життя з дітьми досить важке. Жінка відчуває необхідність бути не тільки найкращою мамою, а й бути найкращою дружиною, співробітницею, кухарем, учителем, бухгалтером і виконувати ще безліч функцій. Такий підхід може швидко призвести до вигорання, тому спробуйте встановлювати планку трохи нижче.

Що робити? Оцініть свої поточні очікування щодо себе і своїх дітей. Зробіть глибокий аналіз і вирішіть, чи потрібно знизити планку, яку ви зараз встановили, на щабель або два.

Зосередьтеся на тому, що можете контролювати

Велика частина материнства перебуває поза нашим контролем, але багато жінок прагнуть усе тримати під контролем.

Що робити? Якщо те, що вас турбує, перебуває поза вашим контролем, сконцентруйтеся на тому, що ви можете контролювати в даний момент.

Розставте пріоритети у своїх потребах

Фото: Freepik

Материнське життя настільки багатозадачне, що часто жінка забуває про те, хто вона і що їй подобається. Але для кожної мами важливо мати хобі, крім материнства. Розставляти пріоритети — означає приділяти час речам, які наповнюють вас і дають енергію.

Чи то прогулянка з подругами, чи то читання книжки, чи то відвідування уроків з кераміки, до яких ви придивлялися кілька місяців. Настав час розставити пріоритети у своїх потребах.

Що робити? Розберіться в тому, чого ви хочете. Ви не зможете висловити свої потреби оточуючим, якщо навіть самі не знаєте, що вам потрібно.

Перестаньте купувати непотрібні речі

Нашим дітям не потрібна чергова іграшка, яка через годину опиниться серед гори інших, їм потрібно більше часу з батьками. Іноді складно знайти час на якісне проведення часу з дітьми, з огляду на роботу, прання, гори немитого посуду і приготування їжі. Але ви маєте пам'ятати істину: менше речей — більше часу.

Що робити? Подумайте про те, яку користь вашій дитині може принести досвід, а не речі. Здійснюючи покупки онлайн, покладіть товар у кошик, але не купуйте його. Зачекайте 48 годин, і якщо ви все ще відчайдушно хочете цей предмет, беріть.

Не звертайте уваги на дрібниці

Щоденний вибір, який ми робимо як батьки, здається колосальною працею. Ми постійно турбуємося про те, щоб наші діти були якомога кращими, і це прекрасно і виснажливо. Насправді наші діти беруть на себе наш стрес, тому потрібно перестати турбуватися через дрібниці. Ми ніколи не очікуємо перфекціонізму від наших дітей, і не повинні очікувати цього від себе.

Що робити? Зробіть паузу і запитайте: "Це справді так важливо?" А потім запитай ще раз. Іноді відповідь — так і це абсолютно нормально. Але якщо відповідь негативна, просто зробіть собі послугу і не звертайте на це уваги.

Дозвольте собі проживати емоції

Ми повинні почати звільняти місце для безлічі емоцій. Прийміть, що ви можете бути щасливою і втомленою. Ви можете бути у нестямі від радості, а можете сумувати. І це все нормально і здорово.

Що робити? Проявіть до себе трохи співчуття і благодаті, коли справа доходить до переживання всіх почуттів. Відчувати різні емоції непросто, але це необхідно. Позначте свої почуття, ви можете зробити це в щоденнику або вголос, просто зараз. На жаль, нас не вчили промовляти свої почуття, але ви можете почати робити це просто зараз.

Візьміть відповідальність за своє щастя

Фото: Freepik

Ніхто і ніщо не зможе зробити вас щасливим, адже за своє щастя відповідаєте тільки ви. Як каже Моана: "Ви можете знайти щастя там, де ви є".

Що робити? Уважно подивіться в дзеркало і повторіть: "Я відповідаю за своє щастя". Ці афірмації справді працюють.

Якщо ви давно не почувалися щасливим, визнайте це. Потім внесіть зміни. Ви заслуговуєте відчувати радість і задоволення. Бути щасливою мамою — це велика мета, але також важливо розуміти, що щастя — це не пункт призначення, а шлях.

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Раніше Фокус писав про те, що існують природні способи підвищити гормон щастя і навчитися справлятися зі стресом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.