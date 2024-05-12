Жена Бориса Джонсона поддержала Украину на "Евровидении 2024" (фото)

Несмотря на то, что Великобритания не дала Украине ни одного балла, граждане этой страны поддерживали Аlyona alyona и Jerry Heil.

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Накануне в Мальме (Швеция) отгремел 68-ой международный песенный конкурс "Евровидение 2024", который принес победу Швейцарии, а Украина в нем заняла третье место. Как оказалось, за нашу страну болела и супруга бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Кэрри, что и показала в сторис своего Instagram.

Многодетная мать смотрела гранд-финал "Евровидения 2024", лежа в кровати, в компании сыновей и дочери на ноутбуке, который стоял у нее на коленях. На одном из кадров на экране видно, как поет Jerry Heil, а на фото надпись "Slava Ukraini!" и эмодзи в виде желто-голубого флага.

Кэрри Джонсон смотрела "Евровидение 2024" вместе с детьми Фото: Instagram carrielbjohnson

Борис Джонсон еще в бытность премьер-министром Великобритании активно поддерживал Украину. Еще 22 февраля во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским он предупреждал, что вторжение России в Украину может начаться в ближайшие дни или даже часы.

Он активно продвигал вопрос помощи Украине и неоднократно приезжал в Киев.

В январе 2024 года Джонсон заявил, что Владимир Путин решил начать вторжение, потому что страны НАТО на протяжении десятилетий использовали дипломатическую двусмысленность в вопросе вступления Украины в блок. В результате чего это закончилось катастрофой.

Ранее Фокус писал, что жена Бориса Джонсона назвала причину, которая испортила ей отдых с детьми в Марокко.