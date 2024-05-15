Принцесса Александра Люксембургская родила первенца

Девочка появилась на свет 14 мая. Ее назвали Викторией.

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33-летняя принцесса Александра Люксембургская и ее 35-летний муж, французский бизнесмен Николя Багори впервые стали родителями. У пары родилась дочь Виктория. Об этом говорится на странице Instagram Суда Великого Герцога Люксембурга.

"Великий герцог и Великая княгиня с большой радостью объявляют о рождении внучки Виктории, первого ребенка их дочери Александры и зятя Николя, родившейся во вторник, 14 мая. в Париже. И мать, и ребенок чувствуют себя хорошо", – гласит сообщение. Фотографий малышки пока что ее родители и другие родственники не публиковали.

Девочка появилась на свет всего через три недели после того, как ее отец и мать отпраздновали первую годовщину свадьбы. Она стала восьмой внучкой великого герцога Анри и великой герцогини Марии Терезы и девятой – в очереди на престол Люксембурга.

Беременность Александры Великогерцогский двор подтвердил в декабре прошлого года.

У принцессы есть три старших брата – потомственный великий герцог Гийом, принц Феликс и принц Луи, а также младший брат принц Себастьен. Новоиспеченная мать выросла в сельской местности Люксембурга в замке Фишбах. Она была исключена из линии наследования до 2011 года, когда ее отец, великий герцог Анри, предоставил абсолютное первородство. Это означает, что все его потомки женского пола имели право быть включенными в очередь на трон.

Профессиональный лингвист принцесса Александра вышла замуж за парижского бизнесмена Николя Багори на гражданской церемонии в Люксембурге 22 апреля 2023 года. Всего несколько дней спустя в церкви Сен-Трофим в Борм-ле-Мимоза, Франция, также состоялось венчание пары.

Ранее Фокус писал, что брат Кейт Миддлтон впервые показал публике сына Иниго.