Принцеса Александра Люксембурзька народила первістка

Дівчинка з'явилася на світ 14 травня. Її назвали Вікторією.

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33-річна принцеса Александра Люксембурзька та її 35-річний чоловік, французький бізнесмен Ніколя Багорі вперше стали батьками. У пари народилася дочка Вікторія. Про це йдеться на сторінці Instagram Суду Великого Герцога Люксембургу.

"Великий герцог і Велика княгиня з великою радістю оголошують про народження онуки Вікторії, першої дитини їхньої доньки Александри та зятя Ніколя, яка народилася у вівторок, 14 травня, у Парижі. І мати, і дитина почуваються добре", — свідчить повідомлення. Фотографій дівчинки поки що її батьки й інші родичі не публікували.

Дівчинка з'явилася на світ лише через три тижні після того, як її батько та мати відсвяткували першу річницю весілля. Вона стала восьмою онукою великого герцога Анрі та великої герцогині Марії Терези й дев'ятою в черзі на престол Люксембургу.

Вагітність Александри Великогерцогський двір підтвердив у грудні минулого року.

У принцеси є три старші брати — спадковий великий герцог Гійом, принц Фелікс і принц Луї, а також молодший брат принц Себастьєн. Новоспечена мати виросла в сільській місцевості Люксембургу в замку Фішбах. Вона була виключена з лінії спадкування до 2011 року, коли її батько, великий герцог Анрі, надав абсолютне первородство. Це означає, що всі його нащадки жіночої статі мали право бути включеними в чергу на трон.

Професійна лінгвістка, принцеса Александра вийшла заміж за паризького бізнесмена Ніколя Багорі на цивільній церемонії в Люксембурзі 22 квітня 2023 року. Лише кілька днів по тому в церкві Сен-Трофім у Борм-ле-Мімоза, що у Франції, також відбулося вінчання пари.

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