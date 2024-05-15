Дженнифер Лопес показала, как носить белый цвет (фото)

Звезда отправилась на прогулку без Бена Аффлека. Судя по всему, она смотрела на новые особняки в соседнем с Лос-Анджелесом городе.

Related video

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала, как носить белый цвет весной и летом 2024 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду сцены накануне заметили в Беверли-Хиллз в повседневном светлом ансамбле. Она отправилась на прогулку без супруга Бена Аффлека. Судя по всему, Джей Ло смотрела на новые особняки в соседнем с Лос-Анджелесом городе.

Весенний образ Дженнифер состоял из оверсайз-свитера, который спадал с ее плеч, белых брюк и массивных сережек-колец. Артистка мирового масштаба была в солнцезащитных очках и распустила волосы, когда выходила из одного из роскошных поместий.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

В 2023 году Джей Ло и ее муж, 51-летний оскароносный актер Бен Аффлек, приобрели жилье площадью 46 000 квадратных футов за 60,85 миллионов долларов, в котором они сейчас живут.

Дом, который называют "поместьем Уоллингфорд", расположен на мысе и имеет 12 спален и 24 ванные комнаты, гараж на 12 машин и паркинг на 80.

На территории также есть "единственный в своем роде" крытый спортивный комплекс, гостевой пентхаус площадью 5000 квадратных футов, домик сторожа и домик охраны с двумя спальнями.

Дженнифер Лопес

В частности, Джей Ло располагает тренажерным залом, а также площадками для баскетбола, пиклбола и боксерским рингом.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переживают серьезный кризис в отношениях.

Также Фокус писал о том, что Бену Аффлеку не нравится в Дженнифер.