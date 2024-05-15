Дженніфер Лопес показала, як носити білий колір (фото)

Зірка вирушила на прогулянку без Бена Аффлека. Судячи з усього, вона дивилася на нові особняки в сусідньому з Лос-Анджелесом місті.

Related video

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала, як носити білий колір навесні та влітку 2024 року. Про це пише Daily Mail.

Зірку сцени напередодні помітили в Беверлі-Гіллз у повсякденному світлому ансамблі. Вона вирушила на прогулянку без чоловіка Бена Аффлека. Судячи з усього, Джей Ло дивилася на нові особняки в сусідньому з Лос-Анджелесом місті.

Весняний образ Дженніфер складався з оверсайз-светра, який спадав з її плечей, білих штанів і масивних сережок-кілець. Артистка світового масштабу була в сонцезахисних окулярах і розпустила волосся, коли виходила з одного з розкішних маєтків.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

У 2023 році Джей Ло та її чоловік, 51-річний оскароносний актор Бен Аффлек, придбали житло площею 46 000 квадратних футів за 60,85 мільйонів доларів, у якому вони зараз живуть.

Будинок, який називають "маєтком Воллінгфорд", розташований на мисі і має 12 спалень і 24 ванні кімнати, гараж на 12 машин і паркінг на 80.

На території також є "єдиний у своєму роді" критий спортивний комплекс, гостьовий пентхаус площею 5000 квадратних футів, будиночок сторожа та будиночок охорони з двома спальнями.

Дженніфер Лопес

Зокрема, Джей Ло має у своєму розпорядженні тренажерний зал, а також майданчики для баскетболу, піклболу та боксерський ринг.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек переживають серйозну кризу у стосунках.

Також Фокус писав про те, що Бену Аффлеку не подобається в Дженніфер.