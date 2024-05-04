"Фальшива та самозакохана": Джей Ло та Бен Аффлек переживають серйозну кризу у шлюбі

Наразі зіркове подружжя живе окремо. Проблем додають невдачі Дженніфер у карʼєрі та минуле особисте життя.

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54-річна американська співачка Дженніфер Лопес та 51-річний оскароносний актор Бен Аффлек переживають серйозну кризу у шлюбі. Про це пише Life & Style.

Виявилося, що подружжя, яке одружилося менше двох років тому, наразі не живе разом. Усьому причина — робота. Актор перебуває в Лос-Анджелесі, де знімається в продовженні фільму "Аудитор". Тим часом його кохана залишається в Нью-Йорку. І це перший випадок за час відновлення їхнього роману у 2021 році, коли закохані стільки часу живуть окремо.

"І вони обоє справляються з цим по-різному", — розповідає інсайдер.

Джей Ло хоче постійної уваги та підтвердження, що її кохають та обожнюють. Тим часом Аффлеку не подобаються постійні претензії дружини, тому він теж стає примхливим.

"Медовий місяць у них точно закінчився", — додає джерело.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Окрім відстані та нового проєкту Бена Аффлека, проблемою стали невдачі в карʼєрі самої Дженніфер. Її останній альбом та документальний фільм не виправдали очікувань. А колишнього бойфренда співачки Шона Комбса звинувачують у торгівлі людьми та вживанні наркотиків.

"Вони називають її фальшивою, самозакоханою і такою, що не чує реального світу навколо себе", — розповідає інсайдер про ставлення оточення до Джей Ло.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Зазначимо, що Лопес та Аффлек одружилися влітку 2022 року. У 2021 вони відновили роман після розриву співачки з бейсболістом Алексом Родрігесом.

На початку 2000-х Бен та Джей майже уклали шлюб, проте розійшлися після заручин. За майже 20 років розриву артистка перебувала у шлюбі з Марком Ентоні, якому народила двох дітей — Макса та Емму.

Тим часом Бен Аффлек був одружений з акторкою Дженніфер Гарнер, яка народила йому трьох спадкоємців — Вайолет, Серафіну та Семюеля.

Нагадаємо, Джей Ло та Бена Аффлека помітили за поцілунками.

Також Фокус писав про те, що Бену Аффлеку не подобається в Дженніфер Лопес.