Гвинет Пэлтроу показала архивные снимки дочери от Криса Мартина (фото)

Эппл накануне исполнилось 20 лет. У нее также есть младший брат Мозес.

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51-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу трогательно поздравила дочь Эппл с 20-летием. Архивными кадрами с наследницей звезда экрана делится в Instagram с более 8 млн подписчиков.

"Как так может быть, что тебе сегодня 20? Это сюрреалистично! Ты самая необычная, самая веселая, самая яркая.. Я люблю ваши инсайты о Второй мировой так же, как и вашу физическую комедию. С тобой очень весело, так всегда было. Ты для меня все, и я так тобой горжусь", — написала звездная мама.

На первом фото Гвинет держит маленькую Эппл, пока именинница заинтересованно смотрит в камеру. На втором кадре дочь Пэлтроу также позировала еще в совсем юном возрасте, примерив розовую шапку. На последнем снимке Эппл предстала уже взрослой.

"Ты самая лучшая мама, о которой девочка может мечтать. Мне так повезло, что Вселенная подарила меня тебе", — ответила в комментариях именинница.

Гвинет Пэлтроу поздравила дочь с 20-летием

Эппл — дочь Гвинет Пэлтроу и фронтмена группы Coldplay Криса Мартина. У экс-супругов также есть сын Мозес, которому недавно исполнилось 18 лет.

Сын Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина

Сейчас Гвинет замужем за Брэдом Фэлчаком, однако поддерживает хорошие отношения с отцом своих детей, который давно находится в отношениях с актрисой Дакотой Джонсон. Сообщалось, что Пэлтроу даже дала благословение на их помолвку.

Напомним, Гвинет Пэлтроу заметили на свидании с мужем.

Также Фокус писал о миллионной ипотеке Гвинет Пэлтроу на ремонт дома.