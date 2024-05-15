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Стиль життя

Гвінет Пелтроу показала архівні знімки доньки від Кріса Мартіна (фото)

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Фото: Gwyneth Paltrow/Instagram | Гвінет Пелтроу з донькою Еппл

Еппл напередодні виповнилося 20 років. У неї також є менший брат Мозес.

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51-річна американська акторка Гвінет Пелтроу зворушливо привітала доньку Еппл з 20-річчям. Архівними кадрами зі спадкоємицею зірка екрану ділиться в Instagram з понад 8 млн підписників.

"Як так може бути, що тобі сьогодні 20? Це сюрреалістично! Ти найнеординарніша, найвеселіша, найяскравіша.. Я люблю ваші інсайти про Другу світову так само, як і вашу фізичну комедію. З тобою дуже весело, так завжди було. Ти для мене все, і я так тобою пишаюся", — написала зіркова мама.

На першому фото Гвінет тримає маленьку Еппл, поки іменинниця зацікавлено дивиться в камеру. На другому кадрі донька Пелтроу також позувала ще в зовсім юному віці, примірявши рожеву шапку. На останньому знімку Еппл постала вже дорослою.

"Ти найкраща мама, про яку дівчинка може мріяти. Мені так пощастило, що Всесвіт подарував мене тобі", — відповіла в коментарях іменинниця.

Гвінет Петроу привітала доньку з 20-річчям

Еппл — донька Гвінет Пелтроу та фронтмена гурту Coldplay Кріса Мартіна. В експодружжя також є син Мозес, якому нещодавно виповнилося 18 років.

Син Гвінет Пелтроу та Кріса Мартіна

Наразі Гвінет одружена з Бредом Фелчаком, проте підтримує хороші стосунки з батьком своїх дітей, який давно перебуває у стосунках з акторкою Дакотою Джонсон. Повідомлялося, що Пелтроу навіть дала благословення на їхні заручини.

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу помітили на побаченні з чоловіком.

Також Фокус писав про мільйонну іпотеку Гвінет Пелтроу на ремонт будинку.