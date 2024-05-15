Надя Дорофеева рассказала о хейте из-за личной жизни

Артистка и ее избранник Миша Кацурин поженились в 2023 году. До этого они долгое время были друзьями.

Related video

Украинская певица Надя Дорофеева вспомнила, как ее критиковали после обнародования отношений с ресторатором Мишей Кацуриным. Об этом артистка рассказала в интервью Cosmopolitan.

Звезда сцены в третий раз украсила обложку глянца и приоткрыла завесу своей личной жизни.

"Преобразование, которое произошло с DOROFEEVA с момента последней съемки для Cosmo в 2017 году, — это не только о внешних изменениях, но и о глубоких внутренних трансформациях, которые отражаются на ее музыке, стиле и подходе к жизни", — отмечают журналисты Cosmopolitan.

В частности, Дорофеева вспомнила, как тяжело переживала хейт из-за личной жизни.

"Когда ты сталкиваешься с этим — а в моем случае огромный хейт был из-за личного, — у тебя внутри будто появляется огромная черная дыра, которая не дает тебе нормально существовать. Я бы сравнила страдания от хейта с тяжелой психической болезнью. Думаю, что совсем скоро психологи и ученые скажут нам, что такая болезнь действительно есть, и дадут ей официальное название", — отметила певица.

Надя Дорофеева

Впрочем, по мнению Нади Дорофеевой, человек останется без критики только тогда, когда будет сидеть и ничего не делать.

Со временем хейт в сторону союза певицы и ресторатора стал значительно меньше. Гораздо больше они получают поддержки от пользователей сети.

Отметим, что Кацурин и Дорофеева поженились летом 2023 года, однако официально пара сообщила об этом позже. Об отношениях артистки и бизнесмена стало известно за год до этого. В тот период звезда сцены объявила о разводе с Владимиром Дантесом, а Кацурин — с дизайнером Дашей Кацуриной, которая родила ему двоих детей — Александру и Ивана.

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин

Напомним, Михаил Кацурин показал трогательное фото с женой и детьми.

Также Фокус писал о дне рождения Нади Дорофеевой.